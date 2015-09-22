٣٢ ألف علم.. أمانة عسير تستعدّ للاحتفال باليوم الوطني ٩١

وأكثر من ٦٠٠ لوحة وطنية على الطرقات والإنارات

أنهت أمانة منطقة عسير وبلدياتها، استعداداتها للاحتفال بذكرى اليوم الوطني ٩١؛ حيث توشّحت شوارع مدن ومحافظات المنطقة وميادينها بالأعلام الخضراء، كما تم تركيب اللوحات الوطنية على الطرقات.

وتم تعليق نحو ٣٢ ألف علم للمملكة في أهم الشوارع الرئيسية بمدينة أبها ومحافظات المنطقة؛ استعدادًا للاحتفاء باليوم الوطني بجانب أكثر من ٦٠٠ لوحة وطنية على الطرقات والإنارات المختلفة لتزيين مداخل مدن ومحافظات المنطقة.

يذكر أن أمانة عسير وبلدياتها قد بدأت منذ وقت مبكر بالاستعداد للاحتفال باليوم الوطني في كل أنحاء مدن ومحافظات المنطقة، بينما سخرت بلديات المنطقة كل القدرات والإمكانيات لخدمة هذه المناسبة الغالية، بإشراف ومتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، والتي تأتي ضمن واجباتها الوطنية وأهداف الأمانة الرامية إلى تعزيز المواطنة وخدمة البلاد.