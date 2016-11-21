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بالفيديو.. مختص يكشف حيلة تنتهجها بعض مراكز التجميل لخداع زبائنها

بعبارات لا يفهمها غير المتخصص.. إعلانات مضللة وتلاعب في الكمية المباعة

‏كشف طبيب سعودي متخصص في الجلدية والتجميل، إحدى الحيّل التي تنتهجها بعض مراكز التجميل، وتخدع بها زبائنها من خلال الإعلانات (الملغمة) بعبارات لا يفهمها غير المتخصص.

‏وأوضح الدكتور محمد الشايع لـ "سبق" أن من بين خداع هذه العيادات التجارية في ما يخص حقن البوتكس حيث تعمد العيادة لكتابة الإعلان وتوضيح الخصم ولكن تكون الحيلة في أنها حددت الجرعة بواحد مل بوتكس في حين يفترض أن تكون القيمة مقابل عدد الوحدات وهي بذلك تعتبر ضللت الكثير من روادها ممن يجهلون طريقة حساب تكلفة هذه الكمية.

‏وأضاف الشايع أن عملية بيع البوتكس تعتمد على الوحدات والتي تكون عادة في العبوة محددة بـ (100) وحده، حيث يمكن خلط العبوة بـ (1) مل من المادة السائلة المخصصة أو بعدد أكبر من الـ "مل" والتي قد تصل الى ٤ مل وهو متعارف عليه علمياً لدواعي طبية وتجميلية وتفضيل الطبيب، ولكن يجب توضيح هذا للعميل وكم من الوحدات التي سوف يقوم بدفعها مقابل كل إبرة وليس عدد الـ "مل"، حيث أن العميل يقوم بدفع مبلغ للـ 100 وحدة إلا أنه بأخذ فقط 1 مل بعد التخفيف يكون أخذ فقط ٥٠ وحدة (إذا تم خلطها ب 2 مل) أو 25 وحدة فقط (اذا تم خلطها ب 4 مل) وهكذا، وبذلك زيادة عملية بيعهم بهذا المقياس لما يصل لأثنين مل أو ثلاثة أو حتى أربعة مقابل (100) وحدة وهي المباع الفعلي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. مختص يكشف حيلة تنتهجها بعض مراكز التجميل لخداع زبائنها
سبق

‏كشف طبيب سعودي متخصص في الجلدية والتجميل، إحدى الحيّل التي تنتهجها بعض مراكز التجميل، وتخدع بها زبائنها من خلال الإعلانات (الملغمة) بعبارات لا يفهمها غير المتخصص.

‏وأوضح الدكتور محمد الشايع لـ "سبق" أن من بين خداع هذه العيادات التجارية في ما يخص حقن البوتكس حيث تعمد العيادة لكتابة الإعلان وتوضيح الخصم ولكن تكون الحيلة في أنها حددت الجرعة بواحد مل بوتكس في حين يفترض أن تكون القيمة مقابل عدد الوحدات وهي بذلك تعتبر ضللت الكثير من روادها ممن يجهلون طريقة حساب تكلفة هذه الكمية.

‏وأضاف الشايع أن عملية بيع البوتكس تعتمد على الوحدات والتي تكون عادة في العبوة محددة بـ (100) وحده، حيث يمكن خلط العبوة بـ (1) مل من المادة السائلة المخصصة أو بعدد أكبر من الـ "مل" والتي قد تصل الى ٤ مل وهو متعارف عليه علمياً لدواعي طبية وتجميلية وتفضيل الطبيب، ولكن يجب توضيح هذا للعميل وكم من الوحدات التي سوف يقوم بدفعها مقابل كل إبرة وليس عدد الـ "مل"، حيث أن العميل يقوم بدفع مبلغ للـ 100 وحدة إلا أنه بأخذ فقط 1 مل بعد التخفيف يكون أخذ فقط ٥٠ وحدة (إذا تم خلطها ب 2 مل) أو 25 وحدة فقط (اذا تم خلطها ب 4 مل) وهكذا، وبذلك زيادة عملية بيعهم بهذا المقياس لما يصل لأثنين مل أو ثلاثة أو حتى أربعة مقابل (100) وحدة وهي المباع الفعلي.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
07:03 PM

بالفيديو.. مختص يكشف حيلة تنتهجها بعض مراكز التجميل لخداع زبائنها

بعبارات لا يفهمها غير المتخصص.. إعلانات مضللة وتلاعب في الكمية المباعة

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فهد الغبيوي - الرياض
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‏كشف طبيب سعودي متخصص في الجلدية والتجميل، إحدى الحيّل التي تنتهجها بعض مراكز التجميل، وتخدع بها زبائنها من خلال الإعلانات (الملغمة) بعبارات لا يفهمها غير المتخصص.

‏وأوضح الدكتور محمد الشايع لـ "سبق" أن من بين خداع هذه العيادات التجارية في ما يخص حقن البوتكس حيث تعمد العيادة لكتابة الإعلان وتوضيح الخصم ولكن تكون الحيلة في أنها حددت الجرعة بواحد مل بوتكس في حين يفترض أن تكون القيمة مقابل عدد الوحدات وهي بذلك تعتبر ضللت الكثير من روادها ممن يجهلون طريقة حساب تكلفة هذه الكمية.

‏وأضاف الشايع أن عملية بيع البوتكس تعتمد على الوحدات والتي تكون عادة في العبوة محددة بـ (100) وحده، حيث يمكن خلط العبوة بـ (1) مل من المادة السائلة المخصصة أو بعدد أكبر من الـ "مل" والتي قد تصل الى ٤ مل وهو متعارف عليه علمياً لدواعي طبية وتجميلية وتفضيل الطبيب، ولكن يجب توضيح هذا للعميل وكم من الوحدات التي سوف يقوم بدفعها مقابل كل إبرة وليس عدد الـ "مل"، حيث أن العميل يقوم بدفع مبلغ للـ 100 وحدة إلا أنه بأخذ فقط 1 مل بعد التخفيف يكون أخذ فقط ٥٠ وحدة (إذا تم خلطها ب 2 مل) أو 25 وحدة فقط (اذا تم خلطها ب 4 مل) وهكذا، وبذلك زيادة عملية بيعهم بهذا المقياس لما يصل لأثنين مل أو ثلاثة أو حتى أربعة مقابل (100) وحدة وهي المباع الفعلي.

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