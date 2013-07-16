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"نتفليكس" تحذف مشهدًا مؤلمًا وتؤكد: استمعنا لنصيحة الأطباء

المسلسل واجه انتقادات من جماعة "مجلس الآباء التلفزيوني"

قررت شركة "نتفليكس" لبث المحتوى الترفيهي على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، حذف مشهد مؤلم مثير للجدل في مسلسلها "13 ريزونز واي"، يصور انتحار بطلة المسلسل.

ووفق "رويترز"؛ فإن المسلسل الذي يستند إلى رواية بنفس العنوان، يحكي قصة شابة تدعى "هانا" تُنهي حياتها بقطع شرايين رسغها في حوض الاستحمام في آخر حلقات الموسم الأول.

وقالت الشركة عبر حسابها على "تويتر"، إنها تَلَقّت نصيحة خبراء في مجال الطب: قررنا نحن والمؤلف براين يوركي ومنتجي "13 ريزونز واي" حذف المشهد الذي تُنهي فيه "هانا" حياتها.

وبرغم إشادة النقاد بالمسلسل؛ فقد واجه انتقادات من جماعات من بينها جماعة مجلس الآباء التلفزيوني الذي يقول إن المسلسل يمجد انتحار المراهقين.

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"نتفليكس" تحذف مشهدًا مؤلمًا وتؤكد: استمعنا لنصيحة الأطباء
سبق

قررت شركة "نتفليكس" لبث المحتوى الترفيهي على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، حذف مشهد مؤلم مثير للجدل في مسلسلها "13 ريزونز واي"، يصور انتحار بطلة المسلسل.

ووفق "رويترز"؛ فإن المسلسل الذي يستند إلى رواية بنفس العنوان، يحكي قصة شابة تدعى "هانا" تُنهي حياتها بقطع شرايين رسغها في حوض الاستحمام في آخر حلقات الموسم الأول.

وقالت الشركة عبر حسابها على "تويتر"، إنها تَلَقّت نصيحة خبراء في مجال الطب: قررنا نحن والمؤلف براين يوركي ومنتجي "13 ريزونز واي" حذف المشهد الذي تُنهي فيه "هانا" حياتها.

وبرغم إشادة النقاد بالمسلسل؛ فقد واجه انتقادات من جماعات من بينها جماعة مجلس الآباء التلفزيوني الذي يقول إن المسلسل يمجد انتحار المراهقين.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
12:49 PM

"نتفليكس" تحذف مشهدًا مؤلمًا وتؤكد: استمعنا لنصيحة الأطباء

المسلسل واجه انتقادات من جماعة "مجلس الآباء التلفزيوني"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت شركة "نتفليكس" لبث المحتوى الترفيهي على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، حذف مشهد مؤلم مثير للجدل في مسلسلها "13 ريزونز واي"، يصور انتحار بطلة المسلسل.

ووفق "رويترز"؛ فإن المسلسل الذي يستند إلى رواية بنفس العنوان، يحكي قصة شابة تدعى "هانا" تُنهي حياتها بقطع شرايين رسغها في حوض الاستحمام في آخر حلقات الموسم الأول.

وقالت الشركة عبر حسابها على "تويتر"، إنها تَلَقّت نصيحة خبراء في مجال الطب: قررنا نحن والمؤلف براين يوركي ومنتجي "13 ريزونز واي" حذف المشهد الذي تُنهي فيه "هانا" حياتها.

وبرغم إشادة النقاد بالمسلسل؛ فقد واجه انتقادات من جماعات من بينها جماعة مجلس الآباء التلفزيوني الذي يقول إن المسلسل يمجد انتحار المراهقين.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,054
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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