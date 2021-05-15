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"الوحدة" ينجو من مطب "الفتح" بهدف قاتل ويعزز آماله في البقاء

نجح الوحدة مساء اليوم في تحقيق فوز مثير للغاية على شقيقه الفتح في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 27 من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بفوز الوحدة بثلاثة أهداف لهدفين.

كان الوحدة البادئ بالتسجيل في الدقيقة العاشرة عن طريق لاعبه ديمتري قبل أن يتعادل مراد باتنا للفتح في الدقيقة 20 من ركلة جزاء.

تقدم الفتح عن طريق لاعبه كريستيان كويفا في الدقيقة 37 قبل أن يتعادل الوحدة سريعًا عن طريق لاعبه أيمن الخليف في الدقيقة 39.

في الوقت القاتل وتحديدًا عند الدقيقة 87 ينجح اللاعب حسين العيسى في تسجيل الهدف الثالث للوحدة وهدف الفوز بالمباراة والنقاط الثلاث وتعزيز آمال الفريق في البقاء.

الفتح الوحدة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الوحدة" ينجو من مطب "الفتح" بهدف قاتل ويعزز آماله في البقاء
سبق

نجح الوحدة مساء اليوم في تحقيق فوز مثير للغاية على شقيقه الفتح في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 27 من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بفوز الوحدة بثلاثة أهداف لهدفين.

كان الوحدة البادئ بالتسجيل في الدقيقة العاشرة عن طريق لاعبه ديمتري قبل أن يتعادل مراد باتنا للفتح في الدقيقة 20 من ركلة جزاء.

تقدم الفتح عن طريق لاعبه كريستيان كويفا في الدقيقة 37 قبل أن يتعادل الوحدة سريعًا عن طريق لاعبه أيمن الخليف في الدقيقة 39.

في الوقت القاتل وتحديدًا عند الدقيقة 87 ينجح اللاعب حسين العيسى في تسجيل الهدف الثالث للوحدة وهدف الفوز بالمباراة والنقاط الثلاث وتعزيز آمال الفريق في البقاء.

15 مايو 2021 - 3 شوّال 1442
09:10 PM
اخر تعديل
16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442
05:39 AM

"الوحدة" ينجو من مطب "الفتح" بهدف قاتل ويعزز آماله في البقاء

A A A
محمد السيّد - الرياض
2
2,335

نجح الوحدة مساء اليوم في تحقيق فوز مثير للغاية على شقيقه الفتح في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 27 من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بفوز الوحدة بثلاثة أهداف لهدفين.

كان الوحدة البادئ بالتسجيل في الدقيقة العاشرة عن طريق لاعبه ديمتري قبل أن يتعادل مراد باتنا للفتح في الدقيقة 20 من ركلة جزاء.

تقدم الفتح عن طريق لاعبه كريستيان كويفا في الدقيقة 37 قبل أن يتعادل الوحدة سريعًا عن طريق لاعبه أيمن الخليف في الدقيقة 39.

في الوقت القاتل وتحديدًا عند الدقيقة 87 ينجح اللاعب حسين العيسى في تسجيل الهدف الثالث للوحدة وهدف الفوز بالمباراة والنقاط الثلاث وتعزيز آمال الفريق في البقاء.

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