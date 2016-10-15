وزير الخارجية الروسي: السعودية لم تطلب وساطتنا في الهجوم الإرهابي على منشآتها النفطية

أكد إدانة موسكو للحادث

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إن المملكة العربية السعودية لم تطلب الوساطة الروسية بشأن الهجوم الإرهابي على منشآتها النفطية.

وسأل أحد الصحفيين وزير الخارجية الروسي حول ما إذا كان الجانب السعودي قد تطرق إلى مثل هذه المسألة خلال المفاوضات، ليرد عليه بقوله: "لا، لم يطلب أحد وساطة".





وأضاف "لافروف": "لقد كررنا موقفنا المتمثل في إدانة هذا الهجوم على البنية التحتية النفطية السعودية، وشددنا على ضرورة إجراء تحقيق شامل وموضوعي ونزيه. لقد وافق السعوديون على ضرورة اتباع هذا النهج للتحقيق في الحادث".

وكانت موسكو قد أدانت بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملي بقيق وخريص بصواريخ كروز وطائرات درون.



