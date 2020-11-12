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"الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على حائل

تُسبق برياح سطحية وتستمر حتى الساعة 7 مساء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، هطول أمطار ‏رعدية ‏من ‏متوسطة ‏إلى غزيرة تُسبَق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار ‏على ‏منطقة ‏حائل، ‏تشمل ‏مدينة ‏حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السابعة ‏مساءً.‏

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار ‏رعدية حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على حائل
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، هطول أمطار ‏رعدية ‏من ‏متوسطة ‏إلى غزيرة تُسبَق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار ‏على ‏منطقة ‏حائل، ‏تشمل ‏مدينة ‏حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السابعة ‏مساءً.‏

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
11:23 AM

"الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على حائل

تُسبق برياح سطحية وتستمر حتى الساعة 7 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، هطول أمطار ‏رعدية ‏من ‏متوسطة ‏إلى غزيرة تُسبَق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار ‏على ‏منطقة ‏حائل، ‏تشمل ‏مدينة ‏حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السابعة ‏مساءً.‏

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