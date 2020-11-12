"الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على حائل

تُسبق برياح سطحية وتستمر حتى الساعة 7 مساء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، هطول أمطار ‏رعدية ‏من ‏متوسطة ‏إلى غزيرة تُسبَق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار ‏على ‏منطقة ‏حائل، ‏تشمل ‏مدينة ‏حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السابعة ‏مساءً.‏