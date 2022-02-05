النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لأول مرة.. أفخم فنادق العرب يسمح للجمهور بزيارة "أجنحته الأسطورية".. وهنا التفاصيل

فندق المشاهير والذهب

يعد ضمن أفضل خمسة فنادق في العالم، بسبب درجة الفخامة والرفاهية التي يتمتع بها، وقد أعلن مؤخرًا أن رواد ومستخدمي موقع الانستغرام، وبعدد يلامس 2.5 مليون شخص بحثوا عن الفندق الرائع وخدماته وديكوراته المذهبة بالذهب الأصلي عيار 21 قيراطًا.

ومنذ 21 عامًا عندما افتتح فندق برج العرب في بداية الألفية الثالثة، والآن "برج العرب جميرا" يعود بفكرة خيالية، وهي عرض الغرف والأجنحة التي كانت مغلقة وسرية وغير مسموح بالدخول إليها، وللمرة الأولى لاستقبال الراغبين بمشاهدة عجائبه العمرانية ومستوياته الرائدة من الفخامة والرقي ضمن جولة إرشادية مميزة.

والفندق ضمن الأكثر شهرة في مدينة دبي، ويتميز بإطلالات رائعة على الخليج العربي، ويضم مجموعة من الفنادق الفاخرة، ويشتهر بأجنحته الفخمة ذات الديكور الرائع المصنوعة من الذهب، فضلاً عن الشاطئ الصناعي الفريد من نوعه وحمام السباحة الكبير والبهو الذي يبلغ ارتفاعه 180 مترًا، كما يوجد به مطعم تحت الماء محاط بحوض أسماك ضخم، واستضاف العديد الشخصيات المهمة ومشاهير العالم وكبار الشخصيات.

وقرر المسؤولون أن تكون مدة زيارة 90 دقيقة، وبرفقة مرشدين مختصين، والتي ستتيح للضيوف فرصة التعرف على أسرار الأجنحة وطقوسها غير المعروفة وغير المتاحة للجمهور من خارج نزلاء الفندق الأشهر عالميًا، والتعرف على بهو الفندق الشهير والجناح الملكي الساحر، ولمحة عن تاريخ الفندق عبر التقنيات التفاعلية الرقمية في "جناح التجربة"، حيث يستكشفون التصاميم الفاخرة بأدق تفاصيلها، بما فيها أسلوب البناء العمراني الرائد الذي استند إليه هذا الصرح العالمي الشهير، ومشاهدة الإطلالات الخلابة على الخليج العربي ومشاهدة غروب الشمس.

وأكد "جوزيه سيلفا" الرئيس التنفيذي لجميرا أن المكانة المتميزة التي تتمتع بها دبي كوجهة عالمية المستوى، وتتميز بمعايير الضيافة الفاخرة، لافتًا إلى أنه مع بدء قطاع السفر حول العالم بالعودة تدريجياً إلى نشاطه المعهود قبل انتشار فيروس كورونا عام 2020.

واستقبلت دبي في الربع الأخير من العام 2021 أكثر من 3.4 مليون زائر، وهو ما شكّل 74% من إجمالي عدد الزوار الدوليين للفترة ذاتها من عام 2019، وبالتالي أثر بشكل إيجابي على أداء قطاع الفنادق والمنتجعات.

دبي الانستغرام الفنادق برج العرب برج العرب جميرا الخليج العربي

الرئيسية/ سياحة / فنادق ومنتجعات

اعلان
لأول مرة.. أفخم فنادق العرب يسمح للجمهور بزيارة "أجنحته الأسطورية".. وهنا التفاصيل
سبق

يعد ضمن أفضل خمسة فنادق في العالم، بسبب درجة الفخامة والرفاهية التي يتمتع بها، وقد أعلن مؤخرًا أن رواد ومستخدمي موقع الانستغرام، وبعدد يلامس 2.5 مليون شخص بحثوا عن الفندق الرائع وخدماته وديكوراته المذهبة بالذهب الأصلي عيار 21 قيراطًا.

ومنذ 21 عامًا عندما افتتح فندق برج العرب في بداية الألفية الثالثة، والآن "برج العرب جميرا" يعود بفكرة خيالية، وهي عرض الغرف والأجنحة التي كانت مغلقة وسرية وغير مسموح بالدخول إليها، وللمرة الأولى لاستقبال الراغبين بمشاهدة عجائبه العمرانية ومستوياته الرائدة من الفخامة والرقي ضمن جولة إرشادية مميزة.

والفندق ضمن الأكثر شهرة في مدينة دبي، ويتميز بإطلالات رائعة على الخليج العربي، ويضم مجموعة من الفنادق الفاخرة، ويشتهر بأجنحته الفخمة ذات الديكور الرائع المصنوعة من الذهب، فضلاً عن الشاطئ الصناعي الفريد من نوعه وحمام السباحة الكبير والبهو الذي يبلغ ارتفاعه 180 مترًا، كما يوجد به مطعم تحت الماء محاط بحوض أسماك ضخم، واستضاف العديد الشخصيات المهمة ومشاهير العالم وكبار الشخصيات.

وقرر المسؤولون أن تكون مدة زيارة 90 دقيقة، وبرفقة مرشدين مختصين، والتي ستتيح للضيوف فرصة التعرف على أسرار الأجنحة وطقوسها غير المعروفة وغير المتاحة للجمهور من خارج نزلاء الفندق الأشهر عالميًا، والتعرف على بهو الفندق الشهير والجناح الملكي الساحر، ولمحة عن تاريخ الفندق عبر التقنيات التفاعلية الرقمية في "جناح التجربة"، حيث يستكشفون التصاميم الفاخرة بأدق تفاصيلها، بما فيها أسلوب البناء العمراني الرائد الذي استند إليه هذا الصرح العالمي الشهير، ومشاهدة الإطلالات الخلابة على الخليج العربي ومشاهدة غروب الشمس.

وأكد "جوزيه سيلفا" الرئيس التنفيذي لجميرا أن المكانة المتميزة التي تتمتع بها دبي كوجهة عالمية المستوى، وتتميز بمعايير الضيافة الفاخرة، لافتًا إلى أنه مع بدء قطاع السفر حول العالم بالعودة تدريجياً إلى نشاطه المعهود قبل انتشار فيروس كورونا عام 2020.

واستقبلت دبي في الربع الأخير من العام 2021 أكثر من 3.4 مليون زائر، وهو ما شكّل 74% من إجمالي عدد الزوار الدوليين للفترة ذاتها من عام 2019، وبالتالي أثر بشكل إيجابي على أداء قطاع الفنادق والمنتجعات.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
07:26 PM
اخر تعديل
05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
09:01 PM

لأول مرة.. أفخم فنادق العرب يسمح للجمهور بزيارة "أجنحته الأسطورية".. وهنا التفاصيل

فندق المشاهير والذهب

A A A
خالد خليل - الرياض
0
3,387

يعد ضمن أفضل خمسة فنادق في العالم، بسبب درجة الفخامة والرفاهية التي يتمتع بها، وقد أعلن مؤخرًا أن رواد ومستخدمي موقع الانستغرام، وبعدد يلامس 2.5 مليون شخص بحثوا عن الفندق الرائع وخدماته وديكوراته المذهبة بالذهب الأصلي عيار 21 قيراطًا.

ومنذ 21 عامًا عندما افتتح فندق برج العرب في بداية الألفية الثالثة، والآن "برج العرب جميرا" يعود بفكرة خيالية، وهي عرض الغرف والأجنحة التي كانت مغلقة وسرية وغير مسموح بالدخول إليها، وللمرة الأولى لاستقبال الراغبين بمشاهدة عجائبه العمرانية ومستوياته الرائدة من الفخامة والرقي ضمن جولة إرشادية مميزة.

والفندق ضمن الأكثر شهرة في مدينة دبي، ويتميز بإطلالات رائعة على الخليج العربي، ويضم مجموعة من الفنادق الفاخرة، ويشتهر بأجنحته الفخمة ذات الديكور الرائع المصنوعة من الذهب، فضلاً عن الشاطئ الصناعي الفريد من نوعه وحمام السباحة الكبير والبهو الذي يبلغ ارتفاعه 180 مترًا، كما يوجد به مطعم تحت الماء محاط بحوض أسماك ضخم، واستضاف العديد الشخصيات المهمة ومشاهير العالم وكبار الشخصيات.

وقرر المسؤولون أن تكون مدة زيارة 90 دقيقة، وبرفقة مرشدين مختصين، والتي ستتيح للضيوف فرصة التعرف على أسرار الأجنحة وطقوسها غير المعروفة وغير المتاحة للجمهور من خارج نزلاء الفندق الأشهر عالميًا، والتعرف على بهو الفندق الشهير والجناح الملكي الساحر، ولمحة عن تاريخ الفندق عبر التقنيات التفاعلية الرقمية في "جناح التجربة"، حيث يستكشفون التصاميم الفاخرة بأدق تفاصيلها، بما فيها أسلوب البناء العمراني الرائد الذي استند إليه هذا الصرح العالمي الشهير، ومشاهدة الإطلالات الخلابة على الخليج العربي ومشاهدة غروب الشمس.

وأكد "جوزيه سيلفا" الرئيس التنفيذي لجميرا أن المكانة المتميزة التي تتمتع بها دبي كوجهة عالمية المستوى، وتتميز بمعايير الضيافة الفاخرة، لافتًا إلى أنه مع بدء قطاع السفر حول العالم بالعودة تدريجياً إلى نشاطه المعهود قبل انتشار فيروس كورونا عام 2020.

واستقبلت دبي في الربع الأخير من العام 2021 أكثر من 3.4 مليون زائر، وهو ما شكّل 74% من إجمالي عدد الزوار الدوليين للفترة ذاتها من عام 2019، وبالتالي أثر بشكل إيجابي على أداء قطاع الفنادق والمنتجعات.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,243
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,223
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,934
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,015

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة