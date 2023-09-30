الإطاحة بمواطن أطلق أعيرة نارية في الهواء وبحوزته 7 أسلحة نارية بالطائف
نشر لنفسه مقاطع فيديو على أحد تطبيقات التواصل.. وتمت إحالته إلى النيابة
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف قبضت على مواطن في العقد الرابع من العمر؛ نشر مقاطع "فيديو" على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي وهو يطلق أعيرة نارية في الهواء مُعرِّضًا حياة الآخرين للخطر، وضُبط بحوزته (7) أسلحة نارية متعددة و(514) ذخيرة حية، ومواد مخدرة.
وأفاد بأنه جرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.
الإطاحة بمواطن أطلق أعيرة نارية في الهواء وبحوزته 7 أسلحة نارية بالطائف
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-09-29
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف قبضت على مواطن في العقد الرابع من العمر؛ نشر مقاطع "فيديو" على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي وهو يطلق أعيرة نارية في الهواء مُعرِّضًا حياة الآخرين للخطر، وضُبط بحوزته (7) أسلحة نارية متعددة و(514) ذخيرة حية، ومواد مخدرة.
وأفاد بأنه جرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.
29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
11:16 PM
اخر تعديل
30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
12:55 PM
الإطاحة بمواطن أطلق أعيرة نارية في الهواء وبحوزته 7 أسلحة نارية بالطائف
نشر لنفسه مقاطع فيديو على أحد تطبيقات التواصل.. وتمت إحالته إلى النيابة
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف قبضت على مواطن في العقد الرابع من العمر؛ نشر مقاطع "فيديو" على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي وهو يطلق أعيرة نارية في الهواء مُعرِّضًا حياة الآخرين للخطر، وضُبط بحوزته (7) أسلحة نارية متعددة و(514) ذخيرة حية، ومواد مخدرة.
وأفاد بأنه جرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.