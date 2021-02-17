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"اللجنة الخليجية للاستفادة من مشروع طريق الحرير" تعقد اجتماعها الأول

شهد مناقشة وضع الآليات والتصورات الخاصة بالإطار الهيكلي للموضوع

عقدت لجنة دراسة موضوع تعظيم استفادة دول مجلس التعاون من مشروع طريق الحرير "الحزام والطريق" اليوم، اجتماعها الأول، من الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الاستشارية.

وشهد الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة المنبثقة من الهيئة الاستشارية، الذي تضمن وضع الآليات والتصورات للإطار الهيكلي للموضوع قيد الدراسة، والإطار الزمني المنظم لاجتماعات اللجنة للانتهاء من هذه الدراسة، وذلك لعرضها على اجتماع الهيئة الاستشارية في اجتماعها الثاني من دورتها الحالية لمناقشتها باستفاضة وتوسع وإبداء ملاحظات الهيئة الاستشارية حول هذه التصورات.

يأتي ذلك تمهيداً لرفعها إلى قمة قادة دول مجلس التعاون في القمة المقبلة لإقرارها وإحالتها إلى اللجان المعنية لوضعها موضع التنفيذ.

دول مجلس التعاون مشروع طريق الحرير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"اللجنة الخليجية للاستفادة من مشروع طريق الحرير" تعقد اجتماعها الأول
سبق

عقدت لجنة دراسة موضوع تعظيم استفادة دول مجلس التعاون من مشروع طريق الحرير "الحزام والطريق" اليوم، اجتماعها الأول، من الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الاستشارية.

وشهد الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة المنبثقة من الهيئة الاستشارية، الذي تضمن وضع الآليات والتصورات للإطار الهيكلي للموضوع قيد الدراسة، والإطار الزمني المنظم لاجتماعات اللجنة للانتهاء من هذه الدراسة، وذلك لعرضها على اجتماع الهيئة الاستشارية في اجتماعها الثاني من دورتها الحالية لمناقشتها باستفاضة وتوسع وإبداء ملاحظات الهيئة الاستشارية حول هذه التصورات.

يأتي ذلك تمهيداً لرفعها إلى قمة قادة دول مجلس التعاون في القمة المقبلة لإقرارها وإحالتها إلى اللجان المعنية لوضعها موضع التنفيذ.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
03:06 PM

"اللجنة الخليجية للاستفادة من مشروع طريق الحرير" تعقد اجتماعها الأول

شهد مناقشة وضع الآليات والتصورات الخاصة بالإطار الهيكلي للموضوع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت لجنة دراسة موضوع تعظيم استفادة دول مجلس التعاون من مشروع طريق الحرير "الحزام والطريق" اليوم، اجتماعها الأول، من الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الاستشارية.

وشهد الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة المنبثقة من الهيئة الاستشارية، الذي تضمن وضع الآليات والتصورات للإطار الهيكلي للموضوع قيد الدراسة، والإطار الزمني المنظم لاجتماعات اللجنة للانتهاء من هذه الدراسة، وذلك لعرضها على اجتماع الهيئة الاستشارية في اجتماعها الثاني من دورتها الحالية لمناقشتها باستفاضة وتوسع وإبداء ملاحظات الهيئة الاستشارية حول هذه التصورات.

يأتي ذلك تمهيداً لرفعها إلى قمة قادة دول مجلس التعاون في القمة المقبلة لإقرارها وإحالتها إلى اللجان المعنية لوضعها موضع التنفيذ.

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