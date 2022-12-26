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"أبوكي مستنيكي".. قضية الفنان المصري وابنته تتفاعل بقرار من المحكمة

قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة وعندما قام بتعديل فيها لم ترتض ابنته

تفاعلت قضية الفنان المصري رشوان توفيق وابنته التي تطالب في دعواها القضائية بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها؛ حيث نظرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنوب القاهرة اليوم السبت الدعوى، وقررت تأجيلها لجلسة 1 يناير لإعادة الإعلان وتقديم أصول ومستندات.

وقال الدكتور مجدى مهران محامي الفنان رشوان توفيق، وفق "اليوم السابع" المصرية: إن آية رشوان توفيق قامت برفع عدد من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، وتابع قائلًا: "الفنان رشوان قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما قام بتعديل فيها لم ترتض ابنته آية؛ ولذلك قامت برفع دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة".

وأضاف "مهران" في حديثه قائلًا: إن سبب إعادة قسمة الميراث هو خوفه من الله -عز وجل- واستشهد في حديثه بما أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، والتي تقول: "تلك حدود الله فلا تقربوها".

وكشف الدكتور مهران أن هناك دعوى أخرى يوم 28 ديسمبر، لافتًا إلى وجود دعوى ثالثة لم يتسلمها حتى الآن.

وفي النهاية وجه محامي الفنان القدير رشوان توفيق، مبادرة صلح إلى ابنة الفنان القدير آية، وطالبها بالرجوع إلى حضن أبيها وإنهاء تلك الدعاوى قائلًا: "أبوكي مستنيكي".

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"أبوكي مستنيكي".. قضية الفنان المصري وابنته تتفاعل بقرار من المحكمة
سبق

تفاعلت قضية الفنان المصري رشوان توفيق وابنته التي تطالب في دعواها القضائية بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها؛ حيث نظرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنوب القاهرة اليوم السبت الدعوى، وقررت تأجيلها لجلسة 1 يناير لإعادة الإعلان وتقديم أصول ومستندات.

وقال الدكتور مجدى مهران محامي الفنان رشوان توفيق، وفق "اليوم السابع" المصرية: إن آية رشوان توفيق قامت برفع عدد من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، وتابع قائلًا: "الفنان رشوان قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما قام بتعديل فيها لم ترتض ابنته آية؛ ولذلك قامت برفع دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة".

وأضاف "مهران" في حديثه قائلًا: إن سبب إعادة قسمة الميراث هو خوفه من الله -عز وجل- واستشهد في حديثه بما أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، والتي تقول: "تلك حدود الله فلا تقربوها".

وكشف الدكتور مهران أن هناك دعوى أخرى يوم 28 ديسمبر، لافتًا إلى وجود دعوى ثالثة لم يتسلمها حتى الآن.

وفي النهاية وجه محامي الفنان القدير رشوان توفيق، مبادرة صلح إلى ابنة الفنان القدير آية، وطالبها بالرجوع إلى حضن أبيها وإنهاء تلك الدعاوى قائلًا: "أبوكي مستنيكي".

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
12:57 PM

"أبوكي مستنيكي".. قضية الفنان المصري وابنته تتفاعل بقرار من المحكمة

قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة وعندما قام بتعديل فيها لم ترتض ابنته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تفاعلت قضية الفنان المصري رشوان توفيق وابنته التي تطالب في دعواها القضائية بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها؛ حيث نظرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنوب القاهرة اليوم السبت الدعوى، وقررت تأجيلها لجلسة 1 يناير لإعادة الإعلان وتقديم أصول ومستندات.

وقال الدكتور مجدى مهران محامي الفنان رشوان توفيق، وفق "اليوم السابع" المصرية: إن آية رشوان توفيق قامت برفع عدد من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، وتابع قائلًا: "الفنان رشوان قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما قام بتعديل فيها لم ترتض ابنته آية؛ ولذلك قامت برفع دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة".

وأضاف "مهران" في حديثه قائلًا: إن سبب إعادة قسمة الميراث هو خوفه من الله -عز وجل- واستشهد في حديثه بما أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، والتي تقول: "تلك حدود الله فلا تقربوها".

وكشف الدكتور مهران أن هناك دعوى أخرى يوم 28 ديسمبر، لافتًا إلى وجود دعوى ثالثة لم يتسلمها حتى الآن.

وفي النهاية وجه محامي الفنان القدير رشوان توفيق، مبادرة صلح إلى ابنة الفنان القدير آية، وطالبها بالرجوع إلى حضن أبيها وإنهاء تلك الدعاوى قائلًا: "أبوكي مستنيكي".

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