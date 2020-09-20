حصيلة 24 ساعة: "كورونا" يصيب 745 ليبيًّا ويقتل 8

إجمالي المرضى بالفيروس بلغ 27.949

سجَّلت ليبيا 715 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثماني حالات وفاة، وشفاء 389 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أن إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 27 ألفًا و949 حالة.

وأضاف بأن عدد الوفيات بلغ 444 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 15 ألفًا و68 شخصًا.