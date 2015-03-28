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الكويت تستعيد 8 أطنان من أرشيفها الوطني من العراق

تضم وثائق لوزارة الإعلام ومؤسسات أخرى

تسلّمت الكويت من العراق، اليوم (الأحد)، ثمانية أطنان من الأرشيف والملفات والممتلكات العائدة لمؤسسات كويتية مختلفة، كانت قد وضعت القوات العراقية يدها عليها خلال فترة الغزو.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات ناصر الهين، أن الشحنة تتضمن أرشيف كل من

جامعة الكويت، ووزارة الإعلام، وكثير من الجهات الأخرى بالإضافة إلى بعض الأجهزة الخاصة بوزارة

الاعلام، وفقاً لـ"فرانس 24".

من ناحيته، بين وكيل وزارة الخارجية العراقية للشؤون القانونية قحطان الجنابي، أن الجانب الكويتي أرسل في وقت سابق كشوفات بالمفقودات الكويتية، وبناءً على ذلك يتم التسليم.

وتعد هذه ثالث شحنة من أرشيف الكويت، يجري استعادتها من العراق منذ عام 2019.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الكويت تستعيد 8 أطنان من أرشيفها الوطني من العراق
سبق

تسلّمت الكويت من العراق، اليوم (الأحد)، ثمانية أطنان من الأرشيف والملفات والممتلكات العائدة لمؤسسات كويتية مختلفة، كانت قد وضعت القوات العراقية يدها عليها خلال فترة الغزو.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات ناصر الهين، أن الشحنة تتضمن أرشيف كل من

جامعة الكويت، ووزارة الإعلام، وكثير من الجهات الأخرى بالإضافة إلى بعض الأجهزة الخاصة بوزارة

الاعلام، وفقاً لـ"فرانس 24".

من ناحيته، بين وكيل وزارة الخارجية العراقية للشؤون القانونية قحطان الجنابي، أن الجانب الكويتي أرسل في وقت سابق كشوفات بالمفقودات الكويتية، وبناءً على ذلك يتم التسليم.

وتعد هذه ثالث شحنة من أرشيف الكويت، يجري استعادتها من العراق منذ عام 2019.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
07:20 PM

الكويت تستعيد 8 أطنان من أرشيفها الوطني من العراق

تضم وثائق لوزارة الإعلام ومؤسسات أخرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تسلّمت الكويت من العراق، اليوم (الأحد)، ثمانية أطنان من الأرشيف والملفات والممتلكات العائدة لمؤسسات كويتية مختلفة، كانت قد وضعت القوات العراقية يدها عليها خلال فترة الغزو.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات ناصر الهين، أن الشحنة تتضمن أرشيف كل من

جامعة الكويت، ووزارة الإعلام، وكثير من الجهات الأخرى بالإضافة إلى بعض الأجهزة الخاصة بوزارة

الاعلام، وفقاً لـ"فرانس 24".

من ناحيته، بين وكيل وزارة الخارجية العراقية للشؤون القانونية قحطان الجنابي، أن الجانب الكويتي أرسل في وقت سابق كشوفات بالمفقودات الكويتية، وبناءً على ذلك يتم التسليم.

وتعد هذه ثالث شحنة من أرشيف الكويت، يجري استعادتها من العراق منذ عام 2019.

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