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"الصحة" تبدأ حملة توعوية بالسكري وشعارها "عدّل عاداتك"

للتعريف بأثر السلوكيات غير الصحية على الإصابة بالمرض

بدأت الصحة تنفيذ حملة توعوية بمرض السكري تحت شعار ''عدّل عاداتك''؛ تزامناً مع فعاليات اليوم العالمي للسكري.

وتهدف الحملة للتعريف بأثر العادات غير الصحية والسلوكيات على الإصابة بالسكري، وأهمية تعديل العادات غير الصحية في تأخير الإصابة بالنوع الثاني من السكري.

كما تهدف الحملة إلى التوعية بمرض السكري وأثره على تغير الحياة، وكذلك التوعية بأثر العادات غير الصحية ودورها في الإصابة بالسكري، وكذلك تشجيع أفراد المجتمع على تغير العادات غير الصحية، والتي تؤدي للإصابة بالسكري، بالإضافة إلى تشجيع المجتمع المحلي على اكتساب سلوكيات وعادات صحية لتأخير الإصابة بالسكري لمن لديهم عامل خطورة للإصابة، وأيضاً التركيز على أثر العادات الصحية "العادات الغذائية الصحية، إنقاص الوزن، ممارسة الرياضة"، في تأخير احتماليات الإصابة.

وركزت الحملة على العادات السلبية اللازم تغييرها والحلول المقترحة، وذلك من خلال رسائل توعوية وتحفيز الأشخاص على ممارسة الرياضة والأكل الصحي، وتحفيز المجتمع المحلي في المشاركة بتفعيل الحملة إعلامياً وميدانياً.

وأعدت "الصحة" العديد من المنتجات التوعوية بذلك الخصوص سيتم نشرها عبر حسابات الصحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتُعد المملكة من أعلى الدول إصابة بالسكري (النوع الثاني) الذي يمكن الوقاية منه، وتأتي في المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط والسابع عالمياً في نسب الإصابة بالسكري، ويوجد ثلاثة ملايين حالة في مرحلة ما قبل السكري في المملكة يمكن تجنبها باتباع نمط حياة صحي.

وتأتي تلك الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها "الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تبدأ حملة توعوية بالسكري وشعارها "عدّل عاداتك"
سبق

بدأت الصحة تنفيذ حملة توعوية بمرض السكري تحت شعار ''عدّل عاداتك''؛ تزامناً مع فعاليات اليوم العالمي للسكري.

وتهدف الحملة للتعريف بأثر العادات غير الصحية والسلوكيات على الإصابة بالسكري، وأهمية تعديل العادات غير الصحية في تأخير الإصابة بالنوع الثاني من السكري.

كما تهدف الحملة إلى التوعية بمرض السكري وأثره على تغير الحياة، وكذلك التوعية بأثر العادات غير الصحية ودورها في الإصابة بالسكري، وكذلك تشجيع أفراد المجتمع على تغير العادات غير الصحية، والتي تؤدي للإصابة بالسكري، بالإضافة إلى تشجيع المجتمع المحلي على اكتساب سلوكيات وعادات صحية لتأخير الإصابة بالسكري لمن لديهم عامل خطورة للإصابة، وأيضاً التركيز على أثر العادات الصحية "العادات الغذائية الصحية، إنقاص الوزن، ممارسة الرياضة"، في تأخير احتماليات الإصابة.

وركزت الحملة على العادات السلبية اللازم تغييرها والحلول المقترحة، وذلك من خلال رسائل توعوية وتحفيز الأشخاص على ممارسة الرياضة والأكل الصحي، وتحفيز المجتمع المحلي في المشاركة بتفعيل الحملة إعلامياً وميدانياً.

وأعدت "الصحة" العديد من المنتجات التوعوية بذلك الخصوص سيتم نشرها عبر حسابات الصحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتُعد المملكة من أعلى الدول إصابة بالسكري (النوع الثاني) الذي يمكن الوقاية منه، وتأتي في المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط والسابع عالمياً في نسب الإصابة بالسكري، ويوجد ثلاثة ملايين حالة في مرحلة ما قبل السكري في المملكة يمكن تجنبها باتباع نمط حياة صحي.

وتأتي تلك الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها "الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
08:59 PM

"الصحة" تبدأ حملة توعوية بالسكري وشعارها "عدّل عاداتك"

للتعريف بأثر السلوكيات غير الصحية على الإصابة بالمرض

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
3,867

بدأت الصحة تنفيذ حملة توعوية بمرض السكري تحت شعار ''عدّل عاداتك''؛ تزامناً مع فعاليات اليوم العالمي للسكري.

وتهدف الحملة للتعريف بأثر العادات غير الصحية والسلوكيات على الإصابة بالسكري، وأهمية تعديل العادات غير الصحية في تأخير الإصابة بالنوع الثاني من السكري.

كما تهدف الحملة إلى التوعية بمرض السكري وأثره على تغير الحياة، وكذلك التوعية بأثر العادات غير الصحية ودورها في الإصابة بالسكري، وكذلك تشجيع أفراد المجتمع على تغير العادات غير الصحية، والتي تؤدي للإصابة بالسكري، بالإضافة إلى تشجيع المجتمع المحلي على اكتساب سلوكيات وعادات صحية لتأخير الإصابة بالسكري لمن لديهم عامل خطورة للإصابة، وأيضاً التركيز على أثر العادات الصحية "العادات الغذائية الصحية، إنقاص الوزن، ممارسة الرياضة"، في تأخير احتماليات الإصابة.

وركزت الحملة على العادات السلبية اللازم تغييرها والحلول المقترحة، وذلك من خلال رسائل توعوية وتحفيز الأشخاص على ممارسة الرياضة والأكل الصحي، وتحفيز المجتمع المحلي في المشاركة بتفعيل الحملة إعلامياً وميدانياً.

وأعدت "الصحة" العديد من المنتجات التوعوية بذلك الخصوص سيتم نشرها عبر حسابات الصحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتُعد المملكة من أعلى الدول إصابة بالسكري (النوع الثاني) الذي يمكن الوقاية منه، وتأتي في المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط والسابع عالمياً في نسب الإصابة بالسكري، ويوجد ثلاثة ملايين حالة في مرحلة ما قبل السكري في المملكة يمكن تجنبها باتباع نمط حياة صحي.

وتأتي تلك الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها "الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

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