النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بينها فريق "ساعد".. الفرق التطوعية تسهم في جهود محاصرة حرائق "تنومة"

أبرزت التدريب المتميز الذي تلقته للتعامل مع الطوارئ

أسهمت جهود الفرق التطوعية، بينها فريق "ساعد" للبحث والإنقاذ، في أعمال محاصرة الحرائق التي تشهدها محافظة تنومة، تحت إشراف مباشر من إدارة الدفاع المدني.

ورصدت "سبق" جانباً من تلك المشاركات، تمثلت في نقل بعض الأدوات المستخدمة في عمليات الإطفاء والعمل جنباً إلى جنب مع رجال الدفاع المدني والفرق المساندة والجهات المشاركة في عمل متقن، ينم عن الروح الوطنية الصادقة والتدريب المتميز الذي تلقته تلك الفرق.

وامتدح العقيد علي القرني، مدير إدارة الحماية المدنية بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، أعضاء الفرق التطوعية على الجهود التي يقدمونها في سبيل إنجاح مهام الجهات المشاركة في مهمة محاصرة الحرائق بتنومة، مشدداً على ضرورة عمل جميع الفرق بروح الفريق الواحد.

الدفاع المدني مدني عسير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بينها فريق "ساعد".. الفرق التطوعية تسهم في جهود محاصرة حرائق "تنومة"
سبق

أسهمت جهود الفرق التطوعية، بينها فريق "ساعد" للبحث والإنقاذ، في أعمال محاصرة الحرائق التي تشهدها محافظة تنومة، تحت إشراف مباشر من إدارة الدفاع المدني.

ورصدت "سبق" جانباً من تلك المشاركات، تمثلت في نقل بعض الأدوات المستخدمة في عمليات الإطفاء والعمل جنباً إلى جنب مع رجال الدفاع المدني والفرق المساندة والجهات المشاركة في عمل متقن، ينم عن الروح الوطنية الصادقة والتدريب المتميز الذي تلقته تلك الفرق.

وامتدح العقيد علي القرني، مدير إدارة الحماية المدنية بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، أعضاء الفرق التطوعية على الجهود التي يقدمونها في سبيل إنجاح مهام الجهات المشاركة في مهمة محاصرة الحرائق بتنومة، مشدداً على ضرورة عمل جميع الفرق بروح الفريق الواحد.

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
10:33 PM

بينها فريق "ساعد".. الفرق التطوعية تسهم في جهود محاصرة حرائق "تنومة"

أبرزت التدريب المتميز الذي تلقته للتعامل مع الطوارئ

A A A
محمد طيران - الرياض
0
844

أسهمت جهود الفرق التطوعية، بينها فريق "ساعد" للبحث والإنقاذ، في أعمال محاصرة الحرائق التي تشهدها محافظة تنومة، تحت إشراف مباشر من إدارة الدفاع المدني.

ورصدت "سبق" جانباً من تلك المشاركات، تمثلت في نقل بعض الأدوات المستخدمة في عمليات الإطفاء والعمل جنباً إلى جنب مع رجال الدفاع المدني والفرق المساندة والجهات المشاركة في عمل متقن، ينم عن الروح الوطنية الصادقة والتدريب المتميز الذي تلقته تلك الفرق.

وامتدح العقيد علي القرني، مدير إدارة الحماية المدنية بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، أعضاء الفرق التطوعية على الجهود التي يقدمونها في سبيل إنجاح مهام الجهات المشاركة في مهمة محاصرة الحرائق بتنومة، مشدداً على ضرورة عمل جميع الفرق بروح الفريق الواحد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,174
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,635
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,351
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,635

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان
طبيب لكن أخلاقه تجارية!

طبيب لكن أخلاقه تجارية!

عبدالغني الشيخ
مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

علي آل شرمة
من الذي أخبر محمدًا؟!

من الذي أخبر محمدًا؟!

محمد الرطيان
هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

أحمد عجب
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

عبدالرحمن المرشد
أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

غسان محمد عسيلان
ذلك الكتاب..!

ذلك الكتاب..!

محمد الرطيان
الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة