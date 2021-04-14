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رعدية ممطرة ليلية.. الحصيني: سحب تتطور على أجزاء من منطقة الرياض

نبّه من الرياح والغبار.. الممطرة والرعدية على شرق الطائف والباحة وعسير

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: السحب الممطرة والرعدية وحبات برد اليوم الأربعاء 2/ 9/ 1442هـ على شرق الطائف والباحة وعسير وغرب نجران وعلى أجزاء من الشرقية والكويت.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: هناك سحب تتطور على أجزاء من منطقة الرياض ومتوقع تشكّل "سحب السريات"، وهي سحب رعدية ممطرة ليلية، والتنبيه من الرياح والغبار.

الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رعدية ممطرة ليلية.. الحصيني: سحب تتطور على أجزاء من منطقة الرياض
سبق

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: السحب الممطرة والرعدية وحبات برد اليوم الأربعاء 2/ 9/ 1442هـ على شرق الطائف والباحة وعسير وغرب نجران وعلى أجزاء من الشرقية والكويت.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: هناك سحب تتطور على أجزاء من منطقة الرياض ومتوقع تشكّل "سحب السريات"، وهي سحب رعدية ممطرة ليلية، والتنبيه من الرياح والغبار.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
09:23 PM

رعدية ممطرة ليلية.. الحصيني: سحب تتطور على أجزاء من منطقة الرياض

نبّه من الرياح والغبار.. الممطرة والرعدية على شرق الطائف والباحة وعسير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,113

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: السحب الممطرة والرعدية وحبات برد اليوم الأربعاء 2/ 9/ 1442هـ على شرق الطائف والباحة وعسير وغرب نجران وعلى أجزاء من الشرقية والكويت.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: هناك سحب تتطور على أجزاء من منطقة الرياض ومتوقع تشكّل "سحب السريات"، وهي سحب رعدية ممطرة ليلية، والتنبيه من الرياح والغبار.

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