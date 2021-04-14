رعدية ممطرة ليلية.. الحصيني: سحب تتطور على أجزاء من منطقة الرياض
نبّه من الرياح والغبار.. الممطرة والرعدية على شرق الطائف والباحة وعسير
قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: السحب الممطرة والرعدية وحبات برد اليوم الأربعاء 2/ 9/ 1442هـ على شرق الطائف والباحة وعسير وغرب نجران وعلى أجزاء من الشرقية والكويت.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: هناك سحب تتطور على أجزاء من منطقة الرياض ومتوقع تشكّل "سحب السريات"، وهي سحب رعدية ممطرة ليلية، والتنبيه من الرياح والغبار.
الباحث في الطقس
عبدالعزيز الحصيني
رعدية ممطرة ليلية.. الحصيني: سحب تتطور على أجزاء من منطقة الرياض
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-04-14
قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: السحب الممطرة والرعدية وحبات برد اليوم الأربعاء 2/ 9/ 1442هـ على شرق الطائف والباحة وعسير وغرب نجران وعلى أجزاء من الشرقية والكويت.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: هناك سحب تتطور على أجزاء من منطقة الرياض ومتوقع تشكّل "سحب السريات"، وهي سحب رعدية ممطرة ليلية، والتنبيه من الرياح والغبار.
14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
09:23 PM
رعدية ممطرة ليلية.. الحصيني: سحب تتطور على أجزاء من منطقة الرياض
نبّه من الرياح والغبار.. الممطرة والرعدية على شرق الطائف والباحة وعسير
قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: السحب الممطرة والرعدية وحبات برد اليوم الأربعاء 2/ 9/ 1442هـ على شرق الطائف والباحة وعسير وغرب نجران وعلى أجزاء من الشرقية والكويت.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: هناك سحب تتطور على أجزاء من منطقة الرياض ومتوقع تشكّل "سحب السريات"، وهي سحب رعدية ممطرة ليلية، والتنبيه من الرياح والغبار.