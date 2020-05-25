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الدفاع المدني يباشر حريقًا بجبال أضم ومخاوف من نقله للسكان بفعل الرياح

وسط توقعات بأن السبب الصواعق الرعدية

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة أضم بمكة المكرمة، قبل قليل حريقًا نشب في أحد الجبال دون معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه، وسط توقعات بأن تكون بسبب الصواعق الرعدية.

وفي التفاصيل كما حصلت عليها "سبق" فإن فرق الدفاع المدني بمحافظة أضم انتقلت قبل قليل لمباشرة حريق في جبل جلجل بمركز ربوع العين عقب هطول أمطار متوسطة بعد عصر اليوم على المحافظة.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحريق محدود ولا يوجد سكان بالقرب من موقع الحريق سوى مناحل، ويخشى السكان من انتقال الحرائق بفعل الرياح ولا تزال فرق الدفاع المدني بالموقع، للحيلولة من انتشاره.

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الدفاع المدني يباشر حريقًا بجبال أضم ومخاوف من نقله للسكان بفعل الرياح
سبق

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة أضم بمكة المكرمة، قبل قليل حريقًا نشب في أحد الجبال دون معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه، وسط توقعات بأن تكون بسبب الصواعق الرعدية.

وفي التفاصيل كما حصلت عليها "سبق" فإن فرق الدفاع المدني بمحافظة أضم انتقلت قبل قليل لمباشرة حريق في جبل جلجل بمركز ربوع العين عقب هطول أمطار متوسطة بعد عصر اليوم على المحافظة.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحريق محدود ولا يوجد سكان بالقرب من موقع الحريق سوى مناحل، ويخشى السكان من انتقال الحرائق بفعل الرياح ولا تزال فرق الدفاع المدني بالموقع، للحيلولة من انتشاره.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
08:37 PM

الدفاع المدني يباشر حريقًا بجبال أضم ومخاوف من نقله للسكان بفعل الرياح

وسط توقعات بأن السبب الصواعق الرعدية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
2,249

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة أضم بمكة المكرمة، قبل قليل حريقًا نشب في أحد الجبال دون معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه، وسط توقعات بأن تكون بسبب الصواعق الرعدية.

وفي التفاصيل كما حصلت عليها "سبق" فإن فرق الدفاع المدني بمحافظة أضم انتقلت قبل قليل لمباشرة حريق في جبل جلجل بمركز ربوع العين عقب هطول أمطار متوسطة بعد عصر اليوم على المحافظة.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحريق محدود ولا يوجد سكان بالقرب من موقع الحريق سوى مناحل، ويخشى السكان من انتقال الحرائق بفعل الرياح ولا تزال فرق الدفاع المدني بالموقع، للحيلولة من انتشاره.

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