كشفت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع مرور المنطقة الشرقية، عن عزمها إجراء إغلاق جزئي لتقاطعَيْ شارع نجد مع شارع الملك سعود بن عبدالعزيز، ومع شارع الملك عبدالعزيز؛ وذلك لأعمال تطوير التقاطعات لمدة (45 يومًا)، ابتداء من صباح يوم الأحد الموافق 05 صفر 1443 هـ وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالأمانة ستقوم بأعمال الصيانة والإصلاح للشارع، مشيرًا إلى أنه بإمكان سالكي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق. وأهاب بقائدي المركبات للالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة في منطقة العمل، والتقيد بالسرعة المحددة؛ وذلك منعًا للوقوع في الزحام لسلامتهم، خلال فترة أعمال الصيانة.

أمانة الشرقية: إغلاق جزئي لتقاطعَيْ شارع "نجد" مع "الملك سعود" و"الملك عبدالعزيز" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-09-11 كشفت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع مرور المنطقة الشرقية، عن عزمها إجراء إغلاق جزئي لتقاطعَيْ شارع نجد مع شارع الملك سعود بن عبدالعزيز، ومع شارع الملك عبدالعزيز؛ وذلك لأعمال تطوير التقاطعات لمدة (45 يومًا)، ابتداء من صباح يوم الأحد الموافق 05 صفر 1443 هـ



وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالأمانة ستقوم بأعمال الصيانة والإصلاح للشارع، مشيرًا إلى أنه بإمكان سالكي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.



وأهاب بقائدي المركبات للالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة في منطقة العمل، والتقيد بالسرعة المحددة؛ وذلك منعًا للوقوع في الزحام لسلامتهم، خلال فترة أعمال الصيانة.

11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443 10:26 PM

أمانة الشرقية: إغلاق جزئي لتقاطعَيْ شارع "نجد" مع "الملك سعود" و"الملك عبدالعزيز" لإجراء أعمال تطوير تستمر 45 يومًا





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كشفت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع مرور المنطقة الشرقية، عن عزمها إجراء إغلاق جزئي لتقاطعَيْ شارع نجد مع شارع الملك سعود بن عبدالعزيز، ومع شارع الملك عبدالعزيز؛ وذلك لأعمال تطوير التقاطعات لمدة (45 يومًا)، ابتداء من صباح يوم الأحد الموافق 05 صفر 1443 هـ



وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالأمانة ستقوم بأعمال الصيانة والإصلاح للشارع، مشيرًا إلى أنه بإمكان سالكي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.



وأهاب بقائدي المركبات للالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة في منطقة العمل، والتقيد بالسرعة المحددة؛ وذلك منعًا للوقوع في الزحام لسلامتهم، خلال فترة أعمال الصيانة.