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"مساءلتان" تنتهيان بخنق مدير مدرسة معلماً أثناء فترة فراغه .. و"تعليم جدة": نحقق

نقاش تطور إلى شجار قبل أن يفض الاشتباك أحد الإداريين .. إجراءات نظامية بالطريق

اتهم معلم في جدة مدير مدرسته بالتهجم عليه وخنقه داخل غرفة المعلمين؛ حيث تسبّب ذلك في كدمات على وجه المعلم ورقبته، وحاجة إلى الراحة لمدة 3 أيام، حسب تقرير المستشفى الذي باشر الحالة.

ووفقاً للمعلم -تحتفظ "سبق" باسمه- فقد بدأ الخلاف بسبب حصة الانتظار؛ حيث طالب المعلم أن يكون هناك جدول رسمي للمعلمين، وفي أثناء وجوده خلال فترة فراغه في غرفة المعلمين فُوجئ بدخول مدير المدرسة ومعه مساءلتان: إحداهما لعدم دخوله حصة الانتظار والأخرى لخروجه المبكر، إلا أن المعلم طلب توقيعهما في الفصل وهو ما رفضه المدير، وتطور النقاش إلى شجار، وخنق المدير للمعلم قبل أن يفض الاشتباك أحد إداريي المدرسة.

من جهته، قال حمود صقيران؛ الناطق الرسمي في "تعليم جدة"، لـ"سبق"، إنه يجري التحقيق من قبل الإدارة المختصة في الشكوى التي تقدم بها المعلم ضد قائد المدرسة، وسيتم اتخاذ الإجراء النظامي المناسب فيها وفقاً لنتائج التحقيق.

جدة معلم الإدارة العامة للتعليم تعليم جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مساءلتان" تنتهيان بخنق مدير مدرسة معلماً أثناء فترة فراغه .. و"تعليم جدة": نحقق
سبق

اتهم معلم في جدة مدير مدرسته بالتهجم عليه وخنقه داخل غرفة المعلمين؛ حيث تسبّب ذلك في كدمات على وجه المعلم ورقبته، وحاجة إلى الراحة لمدة 3 أيام، حسب تقرير المستشفى الذي باشر الحالة.

ووفقاً للمعلم -تحتفظ "سبق" باسمه- فقد بدأ الخلاف بسبب حصة الانتظار؛ حيث طالب المعلم أن يكون هناك جدول رسمي للمعلمين، وفي أثناء وجوده خلال فترة فراغه في غرفة المعلمين فُوجئ بدخول مدير المدرسة ومعه مساءلتان: إحداهما لعدم دخوله حصة الانتظار والأخرى لخروجه المبكر، إلا أن المعلم طلب توقيعهما في الفصل وهو ما رفضه المدير، وتطور النقاش إلى شجار، وخنق المدير للمعلم قبل أن يفض الاشتباك أحد إداريي المدرسة.

من جهته، قال حمود صقيران؛ الناطق الرسمي في "تعليم جدة"، لـ"سبق"، إنه يجري التحقيق من قبل الإدارة المختصة في الشكوى التي تقدم بها المعلم ضد قائد المدرسة، وسيتم اتخاذ الإجراء النظامي المناسب فيها وفقاً لنتائج التحقيق.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
09:20 AM

"مساءلتان" تنتهيان بخنق مدير مدرسة معلماً أثناء فترة فراغه .. و"تعليم جدة": نحقق

نقاش تطور إلى شجار قبل أن يفض الاشتباك أحد الإداريين .. إجراءات نظامية بالطريق

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محمد حضاض - جدة
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3,486

اتهم معلم في جدة مدير مدرسته بالتهجم عليه وخنقه داخل غرفة المعلمين؛ حيث تسبّب ذلك في كدمات على وجه المعلم ورقبته، وحاجة إلى الراحة لمدة 3 أيام، حسب تقرير المستشفى الذي باشر الحالة.

ووفقاً للمعلم -تحتفظ "سبق" باسمه- فقد بدأ الخلاف بسبب حصة الانتظار؛ حيث طالب المعلم أن يكون هناك جدول رسمي للمعلمين، وفي أثناء وجوده خلال فترة فراغه في غرفة المعلمين فُوجئ بدخول مدير المدرسة ومعه مساءلتان: إحداهما لعدم دخوله حصة الانتظار والأخرى لخروجه المبكر، إلا أن المعلم طلب توقيعهما في الفصل وهو ما رفضه المدير، وتطور النقاش إلى شجار، وخنق المدير للمعلم قبل أن يفض الاشتباك أحد إداريي المدرسة.

من جهته، قال حمود صقيران؛ الناطق الرسمي في "تعليم جدة"، لـ"سبق"، إنه يجري التحقيق من قبل الإدارة المختصة في الشكوى التي تقدم بها المعلم ضد قائد المدرسة، وسيتم اتخاذ الإجراء النظامي المناسب فيها وفقاً لنتائج التحقيق.

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