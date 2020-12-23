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"إغاثي" الملك يدشّن المشروع الخامس لجراحة القلب للأطفال في المكلا

واصل توزيع المساعدات الغذائية للمتضررين من السيول في النيجر

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المشروع الخامس ضمن برنامج "نبض السعودية" التطوعي لأمراض وجراحات القلب المفتوح للأطفال في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت؛ حيث أجرى الفريق الطبي حتى اليوم 7 عمليات جراحية تكللت جميعها ولله الحمد بالنجاح.

ويأتي المشروع في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية.

كما نفّذ المركز أمس برنامجًا تدريبيًّا متخصصًا ضمن الحملة الخامسة لبرنامج نبض السعودية لرفع مستوى العناية الطبية لمرضى القلب في العمليات التداخلية الغير جراحية في مدينة المكلا، وذلك بحضور 12 ممارسًا صحيًّا.

إلى هذا واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية للمتضريين من الأمطار والسيول في جمهورية النيجر، حيث جرى أمس توزيع 86 طنًّا و777 كيلوغرامًا من السلال الغذائية في مدينة زيندر، استفاد منها 5,677 فردًا.

وتأتي هذه المساعدات للتخفيف عن المتضررين من السيول في جمهورية النيجر، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للمعوزين في شتى بلدان العالم.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إغاثي" الملك يدشّن المشروع الخامس لجراحة القلب للأطفال في المكلا
سبق

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المشروع الخامس ضمن برنامج "نبض السعودية" التطوعي لأمراض وجراحات القلب المفتوح للأطفال في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت؛ حيث أجرى الفريق الطبي حتى اليوم 7 عمليات جراحية تكللت جميعها ولله الحمد بالنجاح.

ويأتي المشروع في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية.

كما نفّذ المركز أمس برنامجًا تدريبيًّا متخصصًا ضمن الحملة الخامسة لبرنامج نبض السعودية لرفع مستوى العناية الطبية لمرضى القلب في العمليات التداخلية الغير جراحية في مدينة المكلا، وذلك بحضور 12 ممارسًا صحيًّا.

إلى هذا واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية للمتضريين من الأمطار والسيول في جمهورية النيجر، حيث جرى أمس توزيع 86 طنًّا و777 كيلوغرامًا من السلال الغذائية في مدينة زيندر، استفاد منها 5,677 فردًا.

وتأتي هذه المساعدات للتخفيف عن المتضررين من السيول في جمهورية النيجر، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للمعوزين في شتى بلدان العالم.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
05:22 PM

"إغاثي" الملك يدشّن المشروع الخامس لجراحة القلب للأطفال في المكلا

واصل توزيع المساعدات الغذائية للمتضررين من السيول في النيجر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المشروع الخامس ضمن برنامج "نبض السعودية" التطوعي لأمراض وجراحات القلب المفتوح للأطفال في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت؛ حيث أجرى الفريق الطبي حتى اليوم 7 عمليات جراحية تكللت جميعها ولله الحمد بالنجاح.

ويأتي المشروع في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية.

كما نفّذ المركز أمس برنامجًا تدريبيًّا متخصصًا ضمن الحملة الخامسة لبرنامج نبض السعودية لرفع مستوى العناية الطبية لمرضى القلب في العمليات التداخلية الغير جراحية في مدينة المكلا، وذلك بحضور 12 ممارسًا صحيًّا.

إلى هذا واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية للمتضريين من الأمطار والسيول في جمهورية النيجر، حيث جرى أمس توزيع 86 طنًّا و777 كيلوغرامًا من السلال الغذائية في مدينة زيندر، استفاد منها 5,677 فردًا.

وتأتي هذه المساعدات للتخفيف عن المتضررين من السيول في جمهورية النيجر، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للمعوزين في شتى بلدان العالم.

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