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الإمارات تُعرب عن قلقها من تصاعد العنف بالغوطة الشرقية

أكدت ضرورة إفساح المجال أمام المساعدات الإنسانية

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن قلقها البالغ من تصاعد وتيرة العنف وتداعياته على الأوضاع الإنسانية وسلامة المدنيين بالغوطة الشرقية في سوريا.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإمارتية، ضرورة إفساح المجال أمام المساعدات الإنسانية لإسعاف الجرحى ولتوفير العلاج والدواء والغذاء.

كما أكدت دولة الإمارات مجدداً، أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو في الحل السياسي المستند إلى مرجعية جنيف.

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الإمارات تُعرب عن قلقها من تصاعد العنف بالغوطة الشرقية
سبق

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن قلقها البالغ من تصاعد وتيرة العنف وتداعياته على الأوضاع الإنسانية وسلامة المدنيين بالغوطة الشرقية في سوريا.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإمارتية، ضرورة إفساح المجال أمام المساعدات الإنسانية لإسعاف الجرحى ولتوفير العلاج والدواء والغذاء.

كما أكدت دولة الإمارات مجدداً، أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو في الحل السياسي المستند إلى مرجعية جنيف.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
12:24 PM

الإمارات تُعرب عن قلقها من تصاعد العنف بالغوطة الشرقية

أكدت ضرورة إفساح المجال أمام المساعدات الإنسانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن قلقها البالغ من تصاعد وتيرة العنف وتداعياته على الأوضاع الإنسانية وسلامة المدنيين بالغوطة الشرقية في سوريا.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإمارتية، ضرورة إفساح المجال أمام المساعدات الإنسانية لإسعاف الجرحى ولتوفير العلاج والدواء والغذاء.

كما أكدت دولة الإمارات مجدداً، أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو في الحل السياسي المستند إلى مرجعية جنيف.

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