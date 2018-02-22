كما أكدت دولة الإمارات مجدداً، أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو في الحل السياسي المستند إلى مرجعية جنيف.

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن قلقها البالغ من تصاعد وتيرة العنف وتداعياته على الأوضاع الإنسانية وسلامة المدنيين بالغوطة الشرقية في سوريا.

الإمارات تُعرب عن قلقها من تصاعد العنف بالغوطة الشرقية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2018-02-22 أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن قلقها البالغ من تصاعد وتيرة العنف وتداعياته على الأوضاع الإنسانية وسلامة المدنيين بالغوطة الشرقية في سوريا. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإمارتية، ضرورة إفساح المجال أمام المساعدات الإنسانية لإسعاف الجرحى ولتوفير العلاج والدواء والغذاء. كما أكدت دولة الإمارات مجدداً، أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو في الحل السياسي المستند إلى مرجعية جنيف.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439 12:24 PM

الإمارات تُعرب عن قلقها من تصاعد العنف بالغوطة الشرقية أكدت ضرورة إفساح المجال أمام المساعدات الإنسانية





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أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن قلقها البالغ من تصاعد وتيرة العنف وتداعياته على الأوضاع الإنسانية وسلامة المدنيين بالغوطة الشرقية في سوريا.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإمارتية، ضرورة إفساح المجال أمام المساعدات الإنسانية لإسعاف الجرحى ولتوفير العلاج والدواء والغذاء.

كما أكدت دولة الإمارات مجدداً، أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو في الحل السياسي المستند إلى مرجعية جنيف.