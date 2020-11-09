معلم: تقاعدت مبكراً قبل 3 شهور.. وفروقات تعادل راتب شهرين لم أستلمها!

بسبب تسكينه على درجة غير مستحقة.. و"تعليم الليث" يلتزم الصمت

شكا معلم بإدارة التعليم بمحافظة الليث في منطقة مكة المكرمة، من تسكين وزارة التعليم له على درجة غير التي يستحقها؛ ما تسبب في خصم راتبه لأكثر من 6000 ريال، ثم توقف صرفه لشهرين قبل أن يتم إيداع جزء منه الأسبوع الماضي.

وروى المعلم سالم بن حمدان بن عبدالله المتعاني التفاصيل قائلاً: "أنا معلم بإدارة التعليم بمحافظة الليث وخدمتي 32 عاماً، تم تعييني معلماً بشهادة معهد المعلمين، ثم أكملت دراستي وحصلت على البكالوريوس عام 1433، وكان راتبي الشهري يفوق الـ ١٤ ألف ريال، وتقدمت بطلب تحسين المستوى لكنه تأخر، وبعد أن صدر السلم الوظيفي الجديد تم تسكيني على درجة بالخطأ غير التي أستحقها؛ مما تسبب في فقدان أكثر من 6000 ريال من راتبي، ليصبح مقدار راتبي الشهري بعد التسكين 8600 ريال فقط".

وأضاف "المتعاني": "تقدمت بطلب تقاعد مبكر من تاريخ 26/12/1441 هـ، لكن إدارة التعليم بالليث تأخرت في رفع أوراقي لمدة شهرين متتاليين بحجة الخطأ الحاصل في التسكين، حتى تتم معالجته".

ويقول "المتعاني": "تقدمت بشكوى عبر (تواصل) قبل ثلاثة أشهر، وتواصلت مع الإخوة في إدارة التعليم بالليث، لكنهم أفادوني بأن المشكلة من الوزارة، ووعدوني بحلها، لكنها لم تحل، ما تسبب في توقف راتبي لشهرين قبل أن يتم معالجة وضعي في التسكين وتصحيح الخطأ وإيداع جزء من رواتبي الأسبوع الماضي، إلا أنه لازال متبقياً لي فروقات بسبب التسكين الخاطئ تعادل راتب شهرين، لم أستلمها".

من جهة أخرى، أرسلت "سبق " استفساراً للمتحدث الرسمي لإدارة التعليم بالليث، وتم استلامه من قبله شخصياً، ووعد بالرد على شكوى المعلم، إلا أنه مضى 13 يوماً دون أن يتم الرد.