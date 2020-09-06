بالفيديو.. ضغط على رأس حوت أبيض فصدمتهم المفاجأة

كان الأطفال يضحكون غير مصدقين

كشف شريط فيديو طريف عن لحظة قيام موظف بلمس رأس حوت بيلوغا أبيض في حديقة كائنات مائية في الصين؛ وهو ما أصاب المشاهدين الأطفال بصدمة.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية إن الفيديو تم التقاطه شهر أغسطس الماضي في حديقة كائنات مائية بمدينة شنتشن جنوبي الصين.

ومقطع الفيديو يُظهر الرجل وهو يلمس رأس حوت البيلوغا الأبيض، ويضغط عليها؛ فيكتشف الأطفال أن رأسه ناعمة ولينة، حتى أن أصابع الرجل تغوص فيه؛ فهو ليس كرأس الإنسان الصلب؛ وهو ما أصاب الأطفال بالصدمة، وجعل بعضهم يضحك غير مصدق.

ونقلت الصحيفة عن موظف الحديقة قوله إنه يقضي الكثير من الوقت مع الحوت المسمى "داباي Dabai ". وأضاف: هو حوت محبوب، يبلغ من العمر ثلاث سنوات، يحب اللعب معي ومع الجمهور. يكون أحيانًا شقيًّا جدًّا، ويرش الماء عليَّ.

وتقول الصحيفة إن بعض المعلقين اعترض على تصرفات الرجل. ويقول أحد المشاهدين: "إن الضغط على رأس حوت البيلوغا ليس آمنًا".

وحسب الصحيفة، يُطلق على الجزء المنتفخ من رأس حوت البيلوغا اسم "البطيخ". وهذه المنطقة ناعمة؛ لأنها مليئة بالزيت والشمع.

و"البطيخ" عضو يوجِّه ويغيِّر تردد الموجات الصوتية للحيوان. أما مخ الحوت فهو تحت حماية جيدة خلف البطيخ، وداخل الجمجمة.