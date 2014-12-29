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زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب كرواتيا

شعر به على بعد حوالي 50 كيلومترًا سكان زغرب

ضرب زلزال بقوة 6,2 درجات كرواتيا اليوم؛ مما أدى إلى انهيار أبنية في مدينة بيترينيا في وسط البلاد.

وأفاد مركز الرصد الأوروبي المتوسطي بأنه سجل مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات عند الساعة 11,30 بتوقيت جرينتش، وشعر به على بعد حوالي 50 كيلومترًا سكان زغرب.

وكان زلزال أقل شدة ضرب أمس الاثنين المنطقة نفسها؛ ما تسبب بأضرار مادية طفيفة.

زلزال كرواتيا

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زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب كرواتيا
سبق

ضرب زلزال بقوة 6,2 درجات كرواتيا اليوم؛ مما أدى إلى انهيار أبنية في مدينة بيترينيا في وسط البلاد.

وأفاد مركز الرصد الأوروبي المتوسطي بأنه سجل مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات عند الساعة 11,30 بتوقيت جرينتش، وشعر به على بعد حوالي 50 كيلومترًا سكان زغرب.

وكان زلزال أقل شدة ضرب أمس الاثنين المنطقة نفسها؛ ما تسبب بأضرار مادية طفيفة.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
05:44 PM

زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب كرواتيا

شعر به على بعد حوالي 50 كيلومترًا سكان زغرب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضرب زلزال بقوة 6,2 درجات كرواتيا اليوم؛ مما أدى إلى انهيار أبنية في مدينة بيترينيا في وسط البلاد.

وأفاد مركز الرصد الأوروبي المتوسطي بأنه سجل مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات عند الساعة 11,30 بتوقيت جرينتش، وشعر به على بعد حوالي 50 كيلومترًا سكان زغرب.

وكان زلزال أقل شدة ضرب أمس الاثنين المنطقة نفسها؛ ما تسبب بأضرار مادية طفيفة.

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