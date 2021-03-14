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بعد انتظار سنين.. المياه تصل إلى نصف قرية "السلب"

الأهالي يناشدون: أنهوا معاناتنا

طالب أهالي وأبناء قرية السلب التابعة لمركز الخشل بمحافظة الحرث، إدارة خدمات المياه، التي ركبت عدادات المياه لبعض المنازل منذ سنين، باستكمال أعمالهم بتشغيل المشروع.

وقال الأهالي: "انتظرنا تشغيل شبكة المياه منذ سنين، وبدأ ضخ المياه الآن، ولكن لم يشمل جميع المنازل التي قامت شركة المياه بالتأسيس لها سابقاً، فالمنازل التي تقع شمال الطريق العام يصلها الماء، والتي تقع جنوب الطريق العام لا يصلها الماء، وهم غالبية سكان القرية".

وأضافوا: "علماً بأن القرية لا تستفيد من مشاريع المياه -سابقًا- لا عن طريق المشروع ولا عن طريق برامج السقيا، فالأسر تعاني معاناة كبيرة في تحمّل قيمة الصهاريج المرتفعة، وقد تصل قيمتها إلى 500 ريال شهريّاً، وكذلك يعانون من تدني مستوى نظافة بعض الصهاريج".

وقالوا: "فقد بقي أبناء هذه القرية يتحملون التكاليف العالية لتوفير المياه، وعدم شمولهم بالمشاريع، ونحن الآن نرجو الإسراع في إيصال الماء عاجلاً، فلم يتبق إلا جزء بسيط من العمل على إنهاء معاناة سنين مضت".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد انتظار سنين.. المياه تصل إلى نصف قرية "السلب"
سبق

طالب أهالي وأبناء قرية السلب التابعة لمركز الخشل بمحافظة الحرث، إدارة خدمات المياه، التي ركبت عدادات المياه لبعض المنازل منذ سنين، باستكمال أعمالهم بتشغيل المشروع.

وقال الأهالي: "انتظرنا تشغيل شبكة المياه منذ سنين، وبدأ ضخ المياه الآن، ولكن لم يشمل جميع المنازل التي قامت شركة المياه بالتأسيس لها سابقاً، فالمنازل التي تقع شمال الطريق العام يصلها الماء، والتي تقع جنوب الطريق العام لا يصلها الماء، وهم غالبية سكان القرية".

وأضافوا: "علماً بأن القرية لا تستفيد من مشاريع المياه -سابقًا- لا عن طريق المشروع ولا عن طريق برامج السقيا، فالأسر تعاني معاناة كبيرة في تحمّل قيمة الصهاريج المرتفعة، وقد تصل قيمتها إلى 500 ريال شهريّاً، وكذلك يعانون من تدني مستوى نظافة بعض الصهاريج".

وقالوا: "فقد بقي أبناء هذه القرية يتحملون التكاليف العالية لتوفير المياه، وعدم شمولهم بالمشاريع، ونحن الآن نرجو الإسراع في إيصال الماء عاجلاً، فلم يتبق إلا جزء بسيط من العمل على إنهاء معاناة سنين مضت".

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
09:53 PM

بعد انتظار سنين.. المياه تصل إلى نصف قرية "السلب"

الأهالي يناشدون: أنهوا معاناتنا

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محمد المواسي - جازان
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طالب أهالي وأبناء قرية السلب التابعة لمركز الخشل بمحافظة الحرث، إدارة خدمات المياه، التي ركبت عدادات المياه لبعض المنازل منذ سنين، باستكمال أعمالهم بتشغيل المشروع.

وقال الأهالي: "انتظرنا تشغيل شبكة المياه منذ سنين، وبدأ ضخ المياه الآن، ولكن لم يشمل جميع المنازل التي قامت شركة المياه بالتأسيس لها سابقاً، فالمنازل التي تقع شمال الطريق العام يصلها الماء، والتي تقع جنوب الطريق العام لا يصلها الماء، وهم غالبية سكان القرية".

وأضافوا: "علماً بأن القرية لا تستفيد من مشاريع المياه -سابقًا- لا عن طريق المشروع ولا عن طريق برامج السقيا، فالأسر تعاني معاناة كبيرة في تحمّل قيمة الصهاريج المرتفعة، وقد تصل قيمتها إلى 500 ريال شهريّاً، وكذلك يعانون من تدني مستوى نظافة بعض الصهاريج".

وقالوا: "فقد بقي أبناء هذه القرية يتحملون التكاليف العالية لتوفير المياه، وعدم شمولهم بالمشاريع، ونحن الآن نرجو الإسراع في إيصال الماء عاجلاً، فلم يتبق إلا جزء بسيط من العمل على إنهاء معاناة سنين مضت".

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