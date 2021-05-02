النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

بأمر الملك.. تعيين الأمير سلطان بن سلمان مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين والسواحة رئيساً لهيئة الفضاء

إسرائيل.. حريق كبير بقرية قرب ضواحي مطار بن غوريون وإجلاء سكان

6  فرق إطفاء تحاول السيطرة على الموقف والحد من انتشار النيران

تكافح عناصر جهاز الإطفاء في إسرائيل حريقاً كبيراً اندلع في ضواحي مطار بن غوريون قرب تل أبيب.

وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الحريق نشب في ساحة للخردة المعدنية في موشاف (قرية) زيتان، مشيرة إلى أن ست فرق إطفاء تعمل في الموقع واستطاعت قبل قليل الحد من انتشار النيران.

ولفتت القناة وفق روسيا اليوم إلى استقدام قوات إطفاء إضافية إلى الموقع، مضيفة أن الشرطة بادرت إلى إجلاء سكان من المنازل المحيطة بموقع الحريق خوفاً من امتداد النيران إليها، فيما تحلق مروحية تابعة للشرطة فوق القرية.

وأغلقت السلطات جميع مداخل القرية وطالبت الناس بالابتعاد عن موقع الحريق.

الرئيسية/ محطات

اعلان
إسرائيل.. حريق كبير بقرية قرب ضواحي مطار بن غوريون وإجلاء سكان
سبق

تكافح عناصر جهاز الإطفاء في إسرائيل حريقاً كبيراً اندلع في ضواحي مطار بن غوريون قرب تل أبيب.

وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الحريق نشب في ساحة للخردة المعدنية في موشاف (قرية) زيتان، مشيرة إلى أن ست فرق إطفاء تعمل في الموقع واستطاعت قبل قليل الحد من انتشار النيران.

ولفتت القناة وفق روسيا اليوم إلى استقدام قوات إطفاء إضافية إلى الموقع، مضيفة أن الشرطة بادرت إلى إجلاء سكان من المنازل المحيطة بموقع الحريق خوفاً من امتداد النيران إليها، فيما تحلق مروحية تابعة للشرطة فوق القرية.

وأغلقت السلطات جميع مداخل القرية وطالبت الناس بالابتعاد عن موقع الحريق.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
01:52 PM

إسرائيل.. حريق كبير بقرية قرب ضواحي مطار بن غوريون وإجلاء سكان

6  فرق إطفاء تحاول السيطرة على الموقف والحد من انتشار النيران

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
2,069

تكافح عناصر جهاز الإطفاء في إسرائيل حريقاً كبيراً اندلع في ضواحي مطار بن غوريون قرب تل أبيب.

وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الحريق نشب في ساحة للخردة المعدنية في موشاف (قرية) زيتان، مشيرة إلى أن ست فرق إطفاء تعمل في الموقع واستطاعت قبل قليل الحد من انتشار النيران.

ولفتت القناة وفق روسيا اليوم إلى استقدام قوات إطفاء إضافية إلى الموقع، مضيفة أن الشرطة بادرت إلى إجلاء سكان من المنازل المحيطة بموقع الحريق خوفاً من امتداد النيران إليها، فيما تحلق مروحية تابعة للشرطة فوق القرية.

وأغلقت السلطات جميع مداخل القرية وطالبت الناس بالابتعاد عن موقع الحريق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,519
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,337
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,907
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,795

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة