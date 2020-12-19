وزيرة بلجيكية "تخرق سرية سعر لقاح فايزر" بتغريدة

بعد مقال لكاتبة سعودية.. وهذه أسعار جميع اللقاحات

اشتكت شركة "فايزر" الأميركية للصناعات الدوائية من "خرق للسرية"، بعدما كشفت مسؤولة بلجيكية عن سعر جرعة اللقاحات التي طلبتها بلادها من الشركة، وفقًا لما نقلت وكالة "رويترز".

وكانت التكاليف المفروضة على الاتحاد الأوروبي مقابل اللقاح سرية، إلى أن ظهرت تغريدة على تويتر تبين الأسعار، نشرتها وزيرة الخارجية البلجيكية إيفا دي بليكر، في وقت متأخر من يوم الخميس.

وحسب موقع "الحرة": كشفت مقارنة نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" عن أن الثمن الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي مقابل الحصول على لقاح "فايزر" الأميركي المضاد لفيروس كورونا المستجد أقل من الثمن الذي يترتب على الولايات المتحدة دفعه.

واعتمادًا على الأسعار المسربة أجرت شركة "بيرنشتاين" للتحليلات مقارنة بيّنت أن الاتحاد الأوروبي يتمتع بخصم نسبته 24 بالمئة على لقاح فايزر، بواقع تكلفة لا تتجاوز 14.76 دولارًا لكل جرعة، في حين يبلغ ثمن الجرعة ذاتها في الولايات المتحدة 19.5 دولارًا.

وأثار الأمر دهشة كبيرة، ولاسيما أن إيصال اللقاح الأميركي إلى أوروبا يترتب عليه تكلفة شحن أكبر من توزيعه داخل البلاد.

ورغم ذلك سيدفع الاتحاد الأوروبي ثمنًا أكبر بنسبة 20 بالمئة مقابل الحصول على لقاح "موديرنا" الأميركي، الذي حصل على موافقة السلطات الأميركية لاستخدامه، الجمعة.

وبغض النظر عن تكلفة اللقاحات، فإن كلًّا من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تخطط لتوزيعها بين شعوبها بشكل مجاني.

ووفقًا للتسريبات: فإن اللقاحات سيتم بيعها بالأسعار التالية:

"موديرنا": 15 دولارًا في الولايات المتحدة، و18 دولارًا في الاتحاد الأوروبي.

"فايزر": 19.5 دولارًا في الولايات المتحدة، و14.76 في الاتحاد الأوروبي.

جدير بالذكر أن هذا هو نفس السعر تقريبًا "20 دولارًا" الذي كشفت عنه الكاتبة الصحفية د. لمياء عبدالمحسن البراهيم في مقالها "ارفع رأسك أنت في السعودية.. لا لشائعات كورونا" بصحيفة "اليوم"، وعرضته "سبق" منذ أيام.

"جونسون آند جونسون": 10 دولارات في الولايات المتحدة، و10.46 في الاتحاد الأوروبي.

"سانوفي": 10.5 دولارات في الولايات المتحدة، و9.3 دولارات في الاتحاد الأوروبي.

"آسترازينيكا": 4 دولارات في الولايات المتحدة، و2.19 دولار في الاتحاد الأوروبي.

"تستخدم فايزر وبيونتك صيغة تسعير متدرجة على أساس الحجم وتواريخ التسليم"؛ حسب بيان سابق لشركة فايزر.

وأضافت أن الاتفاق مع المفوضية الأوروبية على توفير 200 مليون جرعة وخيار طلب 100 مليون جرعة إضافية؛ يمثل "أكبر طلب أولي للقاحنا المرشح حتى الآن".

وقالت المتحدثة باسم فايزر الخاصة بمنطقة بنلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ)، إليزابيث شرايبين، لصحيفة "لو سوار" البلجيكية: إن نشر الأسعار يعتبر انتهاكًا للسرية التي ينص عليها عقد بيع اللقاح.

وقالت: إن "هذه الأسعار مشمولة ببند السرية في العقد المبرم مع المفوضية الأوروبية".