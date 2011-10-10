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أمير الرياض يجري مباحثات ودية مع سفير لبنان في المملكة

دشن منصة "تعدين" الإلكترونية المختصَّة بتقديم البلاغات

استقبل أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ سفير جمهورية لبنان لدى المملكة جون فوزي كباره.

وشهد الاستقبال تبادل الأحاديث الودّيّة وبحث الموضوعات المشتركة.

من ناحية ثانية دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم، في قاعة الاجتماعات بقصر الحكم؛ منصة تعدين الإلكترونية المختصة بتقديم البلاغات عن المخالفات التعدينية.

وقدم الأمير ثنيان بن خالد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة، نبذة عن فكرة إنشاء المنصة.

وقال: الإنشاء جاء نظرًا إلى كثرة المخالفات التعدينية واتساع مساحة رقعة منطقة الرياض ولصعوبة تغطيتها؛ لتكون منصة لتلقي بلاغات مخالفات الاستثمار التعديني من المواطنين؛ حيث تتم معالجتها من اللجنة الدائمة لمتابعة المواقع المخالفة لنظام الاستثمار التعديني أو تمرير هذه البلاغات عن طريق التطبيق إلى القائمين بعمل متابعة المواقع التعدينية المخالفة بالمحافظات لمعالجتها من قبلهم.

ودعا أمير منطقة الرياض كافة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة بعد التأكد من صحة البلاغ؛ نظرًا لأهمية الحفاظ على البيئة انطلاقًا من تعليمات ديننا الحنيف وتوجيهات القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وما تقضي به الأنظمة بهذا الخصوص بتعاون المواطن والمقيم في سبيل الحفاظ على الوطن ومقدراته.

وقد حضر التدشين وكيل إمارة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، والمستشار والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز، ووكيل إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية سعود العريفي، ومدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات المهندس محمد الرويغ، ورئيس وأعضاء اللجنة الدائمة لمتابعة المواقع المخالفة لنظام الاستثمار التعديني والقائمون بعمل متابعة المواقع المخالفة بمحافظات "المجمعة والخرج والدوادمي والقويعية وشقراء والمزاحمية وثادق ورماح".

أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز تعدين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يجري مباحثات ودية مع سفير لبنان في المملكة
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ سفير جمهورية لبنان لدى المملكة جون فوزي كباره.

وشهد الاستقبال تبادل الأحاديث الودّيّة وبحث الموضوعات المشتركة.

من ناحية ثانية دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم، في قاعة الاجتماعات بقصر الحكم؛ منصة تعدين الإلكترونية المختصة بتقديم البلاغات عن المخالفات التعدينية.

وقدم الأمير ثنيان بن خالد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة، نبذة عن فكرة إنشاء المنصة.

وقال: الإنشاء جاء نظرًا إلى كثرة المخالفات التعدينية واتساع مساحة رقعة منطقة الرياض ولصعوبة تغطيتها؛ لتكون منصة لتلقي بلاغات مخالفات الاستثمار التعديني من المواطنين؛ حيث تتم معالجتها من اللجنة الدائمة لمتابعة المواقع المخالفة لنظام الاستثمار التعديني أو تمرير هذه البلاغات عن طريق التطبيق إلى القائمين بعمل متابعة المواقع التعدينية المخالفة بالمحافظات لمعالجتها من قبلهم.

ودعا أمير منطقة الرياض كافة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة بعد التأكد من صحة البلاغ؛ نظرًا لأهمية الحفاظ على البيئة انطلاقًا من تعليمات ديننا الحنيف وتوجيهات القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وما تقضي به الأنظمة بهذا الخصوص بتعاون المواطن والمقيم في سبيل الحفاظ على الوطن ومقدراته.

وقد حضر التدشين وكيل إمارة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، والمستشار والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز، ووكيل إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية سعود العريفي، ومدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات المهندس محمد الرويغ، ورئيس وأعضاء اللجنة الدائمة لمتابعة المواقع المخالفة لنظام الاستثمار التعديني والقائمون بعمل متابعة المواقع المخالفة بمحافظات "المجمعة والخرج والدوادمي والقويعية وشقراء والمزاحمية وثادق ورماح".

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
04:51 PM

أمير الرياض يجري مباحثات ودية مع سفير لبنان في المملكة

دشن منصة "تعدين" الإلكترونية المختصَّة بتقديم البلاغات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ سفير جمهورية لبنان لدى المملكة جون فوزي كباره.

وشهد الاستقبال تبادل الأحاديث الودّيّة وبحث الموضوعات المشتركة.

من ناحية ثانية دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم، في قاعة الاجتماعات بقصر الحكم؛ منصة تعدين الإلكترونية المختصة بتقديم البلاغات عن المخالفات التعدينية.

وقدم الأمير ثنيان بن خالد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة، نبذة عن فكرة إنشاء المنصة.

وقال: الإنشاء جاء نظرًا إلى كثرة المخالفات التعدينية واتساع مساحة رقعة منطقة الرياض ولصعوبة تغطيتها؛ لتكون منصة لتلقي بلاغات مخالفات الاستثمار التعديني من المواطنين؛ حيث تتم معالجتها من اللجنة الدائمة لمتابعة المواقع المخالفة لنظام الاستثمار التعديني أو تمرير هذه البلاغات عن طريق التطبيق إلى القائمين بعمل متابعة المواقع التعدينية المخالفة بالمحافظات لمعالجتها من قبلهم.

ودعا أمير منطقة الرياض كافة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة بعد التأكد من صحة البلاغ؛ نظرًا لأهمية الحفاظ على البيئة انطلاقًا من تعليمات ديننا الحنيف وتوجيهات القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وما تقضي به الأنظمة بهذا الخصوص بتعاون المواطن والمقيم في سبيل الحفاظ على الوطن ومقدراته.

وقد حضر التدشين وكيل إمارة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، والمستشار والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز، ووكيل إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية سعود العريفي، ومدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات المهندس محمد الرويغ، ورئيس وأعضاء اللجنة الدائمة لمتابعة المواقع المخالفة لنظام الاستثمار التعديني والقائمون بعمل متابعة المواقع المخالفة بمحافظات "المجمعة والخرج والدوادمي والقويعية وشقراء والمزاحمية وثادق ورماح".

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