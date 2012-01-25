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دارفور.. ارتفاع ضحايا أحداث الجنينة إلى 163 قتيلاً و 217 جريحًا

تبادل القصف المدفعي بين الجيشين السوداني والإثيوبي بمنطقة حدودية

أفادت مراسلة العربية في الخرطوم بوقوع تبادل للقصف المدفعي بين السودان وإثيوبيا الاثنين في منطقة أبو طيور الحدودية ولا أنباء عن وقوع ضحايا في الجانب السوداني.

فيما أعلنت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور أمس "الأحد" عن ارتفاع حصيلة ضحايا الأحداث التي تشهدها مدينة الجنينة والمناطق المجاورة إلى(163) قتيلاً و(217) جريحًا.

إحدى حالات الوفاة حدثت بتاريخ اليوم الـ٢٤ يناير لرجل ستيني أُحضر إلى مستشفى الجنينة التعليمي في حالة حرجة بعد إصابته بطلق ناري في الصدر، إضافة إلى وفاة أحد الجرحى الذين يتلقون العلاج بمستشفى التميز بالخرطوم أمس السبت الـ٢٣ يناير.

وأوضحت: يتلقى الجرحى والمصابون الرعاية الطبية بمستشفى الجنينة التعليمي ومستشفى السلاح الطبي، إضافة إلى عددٍ من المستشفيات بولاية الخرطوم.

وأشارت اللجنة إلى استقبالها لقافلة طبية من ولاية شمال دارفور تضم أربعة أطباء وكمية من الإمدادات الطبية تسهم في استقرار الوضع الصحي الحرج الذي خلفته الأحداث الأخيرة على حد تعبير البيان.

وناشدت اللجنة الشعب السوداني بكل قطاعاته لتقديم العون الإنساني المتمثل في المأكل والمشرب والمأوى لآلاف النازحين الذين يعيشون أوضاعًا مأساوية.

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دارفور.. ارتفاع ضحايا أحداث الجنينة إلى 163 قتيلاً و 217 جريحًا
سبق

أفادت مراسلة العربية في الخرطوم بوقوع تبادل للقصف المدفعي بين السودان وإثيوبيا الاثنين في منطقة أبو طيور الحدودية ولا أنباء عن وقوع ضحايا في الجانب السوداني.

فيما أعلنت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور أمس "الأحد" عن ارتفاع حصيلة ضحايا الأحداث التي تشهدها مدينة الجنينة والمناطق المجاورة إلى(163) قتيلاً و(217) جريحًا.

إحدى حالات الوفاة حدثت بتاريخ اليوم الـ٢٤ يناير لرجل ستيني أُحضر إلى مستشفى الجنينة التعليمي في حالة حرجة بعد إصابته بطلق ناري في الصدر، إضافة إلى وفاة أحد الجرحى الذين يتلقون العلاج بمستشفى التميز بالخرطوم أمس السبت الـ٢٣ يناير.

وأوضحت: يتلقى الجرحى والمصابون الرعاية الطبية بمستشفى الجنينة التعليمي ومستشفى السلاح الطبي، إضافة إلى عددٍ من المستشفيات بولاية الخرطوم.

وأشارت اللجنة إلى استقبالها لقافلة طبية من ولاية شمال دارفور تضم أربعة أطباء وكمية من الإمدادات الطبية تسهم في استقرار الوضع الصحي الحرج الذي خلفته الأحداث الأخيرة على حد تعبير البيان.

وناشدت اللجنة الشعب السوداني بكل قطاعاته لتقديم العون الإنساني المتمثل في المأكل والمشرب والمأوى لآلاف النازحين الذين يعيشون أوضاعًا مأساوية.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
01:14 AM

دارفور.. ارتفاع ضحايا أحداث الجنينة إلى 163 قتيلاً و 217 جريحًا

تبادل القصف المدفعي بين الجيشين السوداني والإثيوبي بمنطقة حدودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت مراسلة العربية في الخرطوم بوقوع تبادل للقصف المدفعي بين السودان وإثيوبيا الاثنين في منطقة أبو طيور الحدودية ولا أنباء عن وقوع ضحايا في الجانب السوداني.

فيما أعلنت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور أمس "الأحد" عن ارتفاع حصيلة ضحايا الأحداث التي تشهدها مدينة الجنينة والمناطق المجاورة إلى(163) قتيلاً و(217) جريحًا.

إحدى حالات الوفاة حدثت بتاريخ اليوم الـ٢٤ يناير لرجل ستيني أُحضر إلى مستشفى الجنينة التعليمي في حالة حرجة بعد إصابته بطلق ناري في الصدر، إضافة إلى وفاة أحد الجرحى الذين يتلقون العلاج بمستشفى التميز بالخرطوم أمس السبت الـ٢٣ يناير.

وأوضحت: يتلقى الجرحى والمصابون الرعاية الطبية بمستشفى الجنينة التعليمي ومستشفى السلاح الطبي، إضافة إلى عددٍ من المستشفيات بولاية الخرطوم.

وأشارت اللجنة إلى استقبالها لقافلة طبية من ولاية شمال دارفور تضم أربعة أطباء وكمية من الإمدادات الطبية تسهم في استقرار الوضع الصحي الحرج الذي خلفته الأحداث الأخيرة على حد تعبير البيان.

وناشدت اللجنة الشعب السوداني بكل قطاعاته لتقديم العون الإنساني المتمثل في المأكل والمشرب والمأوى لآلاف النازحين الذين يعيشون أوضاعًا مأساوية.

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