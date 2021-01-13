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للمرة الأولى.. مستشفى عسير المركزي يجري عملية نوعية لتثبيت العمود الفقري

باستخدام جهاز الملاحة العصبية

‏‎نجح فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى عسير المركزي، للمرة الأولى في المنطقة، في إجراء عملية نوعية لمريضة تعاني من انزلاق غضروفي بين الفقرتين الرابعة والخامسة من الفقرات القطنية وتزحزح بين الفقرتين من الدرجة الثانية.

أجريت العملية باستخدام جهاز الملاحة العصبية، لتثبيت الفقرات، بقيادة استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى عسير المركزي الدكتور جهاد محمود بن أحمد، وفريقه المساعد.

كما شارك في إجراء العملية، الفريق الطبي المشارك المكون من: رئيس قسم العمليات الدكتور حسين أبو جميلة، ورئيس قسم التخدير الدكتور يوسف خوجة، والدكتورة زينب محمد.

وأوضح الفريق الطبي أن هذا النوع من التكنولوجيا من شأنه تحسين دقة العملية ونتائجها وزيادة نسبة نجاحها، وهو المستخدم في أكثر المستشفيات تقدمًا، - وبفضل الله - تكللت العملية بالنجاح وإنهاء معاناة المريضة وخروجها من المستشفى خلال يومين من العملية.

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للمرة الأولى.. مستشفى عسير المركزي يجري عملية نوعية لتثبيت العمود الفقري
سبق

‏‎نجح فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى عسير المركزي، للمرة الأولى في المنطقة، في إجراء عملية نوعية لمريضة تعاني من انزلاق غضروفي بين الفقرتين الرابعة والخامسة من الفقرات القطنية وتزحزح بين الفقرتين من الدرجة الثانية.

أجريت العملية باستخدام جهاز الملاحة العصبية، لتثبيت الفقرات، بقيادة استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى عسير المركزي الدكتور جهاد محمود بن أحمد، وفريقه المساعد.

كما شارك في إجراء العملية، الفريق الطبي المشارك المكون من: رئيس قسم العمليات الدكتور حسين أبو جميلة، ورئيس قسم التخدير الدكتور يوسف خوجة، والدكتورة زينب محمد.

وأوضح الفريق الطبي أن هذا النوع من التكنولوجيا من شأنه تحسين دقة العملية ونتائجها وزيادة نسبة نجاحها، وهو المستخدم في أكثر المستشفيات تقدمًا، - وبفضل الله - تكللت العملية بالنجاح وإنهاء معاناة المريضة وخروجها من المستشفى خلال يومين من العملية.

13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
06:40 PM

للمرة الأولى.. مستشفى عسير المركزي يجري عملية نوعية لتثبيت العمود الفقري

باستخدام جهاز الملاحة العصبية

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بندر آل عوض - عسير
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‏‎نجح فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى عسير المركزي، للمرة الأولى في المنطقة، في إجراء عملية نوعية لمريضة تعاني من انزلاق غضروفي بين الفقرتين الرابعة والخامسة من الفقرات القطنية وتزحزح بين الفقرتين من الدرجة الثانية.

أجريت العملية باستخدام جهاز الملاحة العصبية، لتثبيت الفقرات، بقيادة استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى عسير المركزي الدكتور جهاد محمود بن أحمد، وفريقه المساعد.

كما شارك في إجراء العملية، الفريق الطبي المشارك المكون من: رئيس قسم العمليات الدكتور حسين أبو جميلة، ورئيس قسم التخدير الدكتور يوسف خوجة، والدكتورة زينب محمد.

وأوضح الفريق الطبي أن هذا النوع من التكنولوجيا من شأنه تحسين دقة العملية ونتائجها وزيادة نسبة نجاحها، وهو المستخدم في أكثر المستشفيات تقدمًا، - وبفضل الله - تكللت العملية بالنجاح وإنهاء معاناة المريضة وخروجها من المستشفى خلال يومين من العملية.

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