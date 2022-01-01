كشف باحثون عن أن سرطان الأمعاء الذي يعتبر ثاني أكثر أنواع السرطان فتكًا، يظهر عادة بشكل أكثر مرتين لدى الذين يتعاطون بعض المشروبات شديدة الحلاوة. وقالت دراسة عملية نشرتها مجلة Gut البريطانية حول العادات الغذائية لـ95 ألف شخص تم جمع المعطيات عنها خلال 24 عامًا تقريبًا: إن الإدمان على المشروبات التي تحتوي على كميات عالية من السكر يضاعف من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء. وتؤكد الدراسة، وفق روسيا اليوم، أن كل حصة يومية من هذه المشروبات تزيد احتمال الإصابة بنسبة 16٪. ولو تم استبدال هذه المشروبات بالحليب المحلى صناعياً أو بالقهوة أو بحليب نصف دسم أو كامل الدسم، فإن الخطر سيكون أقل بنسبة 36٪. وشددت على أن "تقليل تعاطي هذه المشروبات أو استبدالها بمشروبات أخرى أكثر فائدة بين المراهقين والشباب قد يكون استراتيجية فعالة محتملة لتقليل الخطر المتزايد للإصابة بسرطان الأمعاء قبل سن الخمسين". ووفقاً لمعطيات منظمة الصحة العالمية: يعتبر سرطان الأمعاء ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعاً بين النساء، والثالث عند الرجال.

حذار من هذه المشروبات.. تضاعف خطر الإصابة بسرطان الأمعاء صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-01 كشف باحثون عن أن سرطان الأمعاء الذي يعتبر ثاني أكثر أنواع السرطان فتكًا، يظهر عادة بشكل أكثر مرتين لدى الذين يتعاطون بعض المشروبات شديدة الحلاوة.



وقالت دراسة عملية نشرتها مجلة Gut البريطانية حول العادات الغذائية لـ95 ألف شخص تم جمع المعطيات عنها خلال 24 عامًا تقريبًا: إن الإدمان على المشروبات التي تحتوي على كميات عالية من السكر يضاعف من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.



وتؤكد الدراسة، وفق روسيا اليوم، أن كل حصة يومية من هذه المشروبات تزيد احتمال الإصابة بنسبة 16٪. ولو تم استبدال هذه المشروبات بالحليب المحلى صناعياً أو بالقهوة أو بحليب نصف دسم أو كامل الدسم، فإن الخطر سيكون أقل بنسبة 36٪.



وشددت على أن "تقليل تعاطي هذه المشروبات أو استبدالها بمشروبات أخرى أكثر فائدة بين المراهقين والشباب قد يكون استراتيجية فعالة محتملة لتقليل الخطر المتزايد للإصابة بسرطان الأمعاء قبل سن الخمسين".



ووفقاً لمعطيات منظمة الصحة العالمية: يعتبر سرطان الأمعاء ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعاً بين النساء، والثالث عند الرجال.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443 03:08 PM

حذار من هذه المشروبات.. تضاعف خطر الإصابة بسرطان الأمعاء يعتبر ثاني أكثر أنواع السرطان فتكًا.. وبدائل عدة تحمي من المرض





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كشف باحثون عن أن سرطان الأمعاء الذي يعتبر ثاني أكثر أنواع السرطان فتكًا، يظهر عادة بشكل أكثر مرتين لدى الذين يتعاطون بعض المشروبات شديدة الحلاوة.



وقالت دراسة عملية نشرتها مجلة Gut البريطانية حول العادات الغذائية لـ95 ألف شخص تم جمع المعطيات عنها خلال 24 عامًا تقريبًا: إن الإدمان على المشروبات التي تحتوي على كميات عالية من السكر يضاعف من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.



وتؤكد الدراسة، وفق روسيا اليوم، أن كل حصة يومية من هذه المشروبات تزيد احتمال الإصابة بنسبة 16٪. ولو تم استبدال هذه المشروبات بالحليب المحلى صناعياً أو بالقهوة أو بحليب نصف دسم أو كامل الدسم، فإن الخطر سيكون أقل بنسبة 36٪.



وشددت على أن "تقليل تعاطي هذه المشروبات أو استبدالها بمشروبات أخرى أكثر فائدة بين المراهقين والشباب قد يكون استراتيجية فعالة محتملة لتقليل الخطر المتزايد للإصابة بسرطان الأمعاء قبل سن الخمسين".



ووفقاً لمعطيات منظمة الصحة العالمية: يعتبر سرطان الأمعاء ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعاً بين النساء، والثالث عند الرجال.