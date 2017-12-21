أفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بمحافظة جدة من القبض على مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية ترصدَا أحد عملاء البنوك وكسرَا زجاج مركبته بعد توقفها في مكان عام، وسرقَا من داخلها مبلغ (100,000) ريال (استُعِيد جزء منه)، وأُوقِفَا واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأُحِيلا إلى النيابة العامة بالمنطقة.

شرطة مكة تطيح بتشكيل عصابي سرق 100 ألف ريال من أحد عملاء البنوك وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-21 أفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بمحافظة جدة من القبض على مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية ترصدَا أحد عملاء البنوك وكسرَا زجاج مركبته بعد توقفها في مكان عام، وسرقَا من داخلها مبلغ (100,000) ريال (استُعِيد جزء منه)، وأُوقِفَا واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأُحِيلا إلى النيابة العامة بالمنطقة.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443 07:39 PM

شرطة مكة تطيح بتشكيل عصابي سرق 100 ألف ريال من أحد عملاء البنوك ضم مقيماً ومخالفاً لنظام أمن الحدود وأُحِيلا إلى النيابة العامة بالمنطقة





A A A





1 مشاركة

أفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بمحافظة جدة من القبض على مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية ترصدَا أحد عملاء البنوك وكسرَا زجاج مركبته بعد توقفها في مكان عام، وسرقَا من داخلها مبلغ (100,000) ريال (استُعِيد جزء منه)، وأُوقِفَا واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأُحِيلا إلى النيابة العامة بالمنطقة.