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"بايدن": ننسق لتوزيع لقاح كورونا للفئات الأكثر أولوية.. وأتوقع شتاء صعباً

قال إن هناك 100 مركز لمنح اللقاحات والحرس الوطني سيشارك بالعملية

قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الجمعة، إننا سنقوم بالتنسيق مع حكام الولايات لتوزيع اللقاحات على الفئات الأكثر أولوية، مشيراً إلى أن بايدن: اللقاح سيصبح متاحاً وسيصل للأشخاص الذين يحتاجونه.

وتفصيلاً، أوضح الرئيس الأمريكي المنتخب أن إدارته ستتيح تقديم اللقاح لعدد أكبر من الأميركيين عبر توفير مراكز لتقديم الجرعات وحشد مزيد من الطواقم الطبية.

وأضاف بايدن: "السياسات التي سنتبعها ستستغرق وقتاً حتى تؤتي ثمارها عندما يتعلق الأمر بأعداد الإصابات بفيروس كورونا"، مشيراً إلى أنه يتوقع أن تشهد الولايات المتحدة شتاء صعبا نتيجة استمرار تفشي فيروس كورونا.

وأكد بايدن أنه سيسعى في الشهر الأول من ولايته ليكون هناك 100 مركز لمنح اللقاحات لمئات الأميركيين، وأن الحرس الوطني سيكون له دور في توزيع اللقاحات، كما سنشارك الصيدليات في عملية إعطاء اللقاحات للأميركيين.

الولايات المتحدة الأمريكية لقاح كورونا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن فيروس كورونا الجديد أمريكا

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بايدن": ننسق لتوزيع لقاح كورونا للفئات الأكثر أولوية.. وأتوقع شتاء صعباً
سبق

قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الجمعة، إننا سنقوم بالتنسيق مع حكام الولايات لتوزيع اللقاحات على الفئات الأكثر أولوية، مشيراً إلى أن بايدن: اللقاح سيصبح متاحاً وسيصل للأشخاص الذين يحتاجونه.

وتفصيلاً، أوضح الرئيس الأمريكي المنتخب أن إدارته ستتيح تقديم اللقاح لعدد أكبر من الأميركيين عبر توفير مراكز لتقديم الجرعات وحشد مزيد من الطواقم الطبية.

وأضاف بايدن: "السياسات التي سنتبعها ستستغرق وقتاً حتى تؤتي ثمارها عندما يتعلق الأمر بأعداد الإصابات بفيروس كورونا"، مشيراً إلى أنه يتوقع أن تشهد الولايات المتحدة شتاء صعبا نتيجة استمرار تفشي فيروس كورونا.

وأكد بايدن أنه سيسعى في الشهر الأول من ولايته ليكون هناك 100 مركز لمنح اللقاحات لمئات الأميركيين، وأن الحرس الوطني سيكون له دور في توزيع اللقاحات، كما سنشارك الصيدليات في عملية إعطاء اللقاحات للأميركيين.

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
12:32 AM

"بايدن": ننسق لتوزيع لقاح كورونا للفئات الأكثر أولوية.. وأتوقع شتاء صعباً

قال إن هناك 100 مركز لمنح اللقاحات والحرس الوطني سيشارك بالعملية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الجمعة، إننا سنقوم بالتنسيق مع حكام الولايات لتوزيع اللقاحات على الفئات الأكثر أولوية، مشيراً إلى أن بايدن: اللقاح سيصبح متاحاً وسيصل للأشخاص الذين يحتاجونه.

وتفصيلاً، أوضح الرئيس الأمريكي المنتخب أن إدارته ستتيح تقديم اللقاح لعدد أكبر من الأميركيين عبر توفير مراكز لتقديم الجرعات وحشد مزيد من الطواقم الطبية.

وأضاف بايدن: "السياسات التي سنتبعها ستستغرق وقتاً حتى تؤتي ثمارها عندما يتعلق الأمر بأعداد الإصابات بفيروس كورونا"، مشيراً إلى أنه يتوقع أن تشهد الولايات المتحدة شتاء صعبا نتيجة استمرار تفشي فيروس كورونا.

وأكد بايدن أنه سيسعى في الشهر الأول من ولايته ليكون هناك 100 مركز لمنح اللقاحات لمئات الأميركيين، وأن الحرس الوطني سيكون له دور في توزيع اللقاحات، كما سنشارك الصيدليات في عملية إعطاء اللقاحات للأميركيين.

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