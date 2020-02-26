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السفارة بأنقرة تحذر من السفر غير الضروري لتركيا بسبب "كورونا"

نصحت الموجودين هناك بالابتعاد عن الازدحام

حذّرت السفارة السعودية في أنقرة المواطنين السعوديين من السفر غير الضروري لتركيا؛ بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وحثّت الموجودين هناك على اتخاذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، واتباع الإجراءات المعلنة من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية؛ للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس.

وقالت السفارة: "نظراً لانتشار فيروس "كورونا" مؤخراً بشكل متزايد، واتخاذ السلطات التركية إجراءات احتياطية على المسافرين خصوصاً القادمين من المناطق التي تكثر فيها الحالات، تأمل السفارة من المواطنين السعوديين تأجيل خطط السفر غير الضرورية".

وأكدت: "وعلى الموجودين في تركيا اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، واتباع الإجراءات المعلنة من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس، وضرورة متابعة تحذيرات السفارة على القنوات الرسمية، وعدم التردد بالاتصال بالسفارة أو القنصلية لطلب المساعدة عند الحاجة".

السفارة السعودية في أنقرة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفارة بأنقرة تحذر من السفر غير الضروري لتركيا بسبب "كورونا"
سبق

حذّرت السفارة السعودية في أنقرة المواطنين السعوديين من السفر غير الضروري لتركيا؛ بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وحثّت الموجودين هناك على اتخاذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، واتباع الإجراءات المعلنة من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية؛ للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس.

وقالت السفارة: "نظراً لانتشار فيروس "كورونا" مؤخراً بشكل متزايد، واتخاذ السلطات التركية إجراءات احتياطية على المسافرين خصوصاً القادمين من المناطق التي تكثر فيها الحالات، تأمل السفارة من المواطنين السعوديين تأجيل خطط السفر غير الضرورية".

وأكدت: "وعلى الموجودين في تركيا اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، واتباع الإجراءات المعلنة من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس، وضرورة متابعة تحذيرات السفارة على القنوات الرسمية، وعدم التردد بالاتصال بالسفارة أو القنصلية لطلب المساعدة عند الحاجة".

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
04:42 PM

السفارة بأنقرة تحذر من السفر غير الضروري لتركيا بسبب "كورونا"

نصحت الموجودين هناك بالابتعاد عن الازدحام

A A A
بدر العتيبي - الرياض
1
7,943

حذّرت السفارة السعودية في أنقرة المواطنين السعوديين من السفر غير الضروري لتركيا؛ بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وحثّت الموجودين هناك على اتخاذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، واتباع الإجراءات المعلنة من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية؛ للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس.

وقالت السفارة: "نظراً لانتشار فيروس "كورونا" مؤخراً بشكل متزايد، واتخاذ السلطات التركية إجراءات احتياطية على المسافرين خصوصاً القادمين من المناطق التي تكثر فيها الحالات، تأمل السفارة من المواطنين السعوديين تأجيل خطط السفر غير الضرورية".

وأكدت: "وعلى الموجودين في تركيا اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، واتباع الإجراءات المعلنة من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس، وضرورة متابعة تحذيرات السفارة على القنوات الرسمية، وعدم التردد بالاتصال بالسفارة أو القنصلية لطلب المساعدة عند الحاجة".

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