وقّع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، في مكتبه بمقر الأمانة، الثلاثاء؛ عددًا من المشروعات البلدية والخدمية بالمنطقة، بقيمة تجاوزت 70 مليون ريال، مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية المتخصصة. وقال الدكتور وليد الحميدي: إن العقود شملت مشاريع دراسات وإشراف للأمانة والبلديات بأبها، ومشاريع إعادة تأهيل وصيانة الطرق والشوارع الرئيسة للأمانة، إضافة إلى توريد 32 "كشك" بقيمة بلغت 49.618.135 ريالًا، ومشروعي تطوير وتسوير المخططات والمقابر في بلديتَي المجاردة والبرك، بقيمة بلغت 10.578.485 ريالًا. فيما كلفت مشاريع السفلتة والأرصفة والإنارة لبلديتَي الصبيخة وظهران الجنوب، ما يقارب 4.769.249 ريالًا. وكان نصيب مبادرة أنسنة المدن من خلال مشاريع إنشاء الحدائق والساحات في بلدية قنا؛ قرابة 992.197.50 ريالًا. فيما كلّف مشروع نظام المراقبة الذكية لبلدية الساحل، قيمة قُدرت بـ4.701.375 ريالًا. وأضاف "الحميدي" أن تلك العقود تأتي استمرارًا وحرصًا من أمانة منطقة عسير، على استكمال جميع العقود المخصّصة للمشاريع وإنجازها في أسرع وقت ممكن؛ حتى يستفيد منها المواطن والمقيم بعد الانتهاء منها. وأكد أهمية أن تكون جميع المشاريع مطابقة للجودة، وإنجازها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لكل مشروع دون أي تأخير، والتأكّد من مستوى تنفيذ الخدمات والتشديد على المقاولين المنفّذين والمتعهّدين على الالتزام بالخطة الزمنية لكل مشروع، والالتزام بتوفير وسائل السلامة المرورية على كل المحاور والطرق؛ من أجل سلامة مستخدميها، مع أهمية الوقوف ميدانيًّا لتفقُّد مستوى الإنجاز على أرض الواقع.

أمين عسير يوقّع عقود مشاريع بلدية وخدمية بأكثر من 70 مليون ريال صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-10 وقّع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، في مكتبه بمقر الأمانة، الثلاثاء؛ عددًا من المشروعات البلدية والخدمية بالمنطقة، بقيمة تجاوزت 70 مليون ريال، مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية المتخصصة.



وقال الدكتور وليد الحميدي: إن العقود شملت مشاريع دراسات وإشراف للأمانة والبلديات بأبها، ومشاريع إعادة تأهيل وصيانة الطرق والشوارع الرئيسة للأمانة، إضافة إلى توريد 32 "كشك" بقيمة بلغت 49.618.135 ريالًا، ومشروعي تطوير وتسوير المخططات والمقابر في بلديتَي المجاردة والبرك، بقيمة بلغت 10.578.485 ريالًا.



فيما كلفت مشاريع السفلتة والأرصفة والإنارة لبلديتَي الصبيخة وظهران الجنوب، ما يقارب 4.769.249 ريالًا.



وكان نصيب مبادرة أنسنة المدن من خلال مشاريع إنشاء الحدائق والساحات في بلدية قنا؛ قرابة 992.197.50 ريالًا.



فيما كلّف مشروع نظام المراقبة الذكية لبلدية الساحل، قيمة قُدرت بـ4.701.375 ريالًا.



وأضاف "الحميدي" أن تلك العقود تأتي استمرارًا وحرصًا من أمانة منطقة عسير، على استكمال جميع العقود المخصّصة للمشاريع وإنجازها في أسرع وقت ممكن؛ حتى يستفيد منها المواطن والمقيم بعد الانتهاء منها.



وأكد أهمية أن تكون جميع المشاريع مطابقة للجودة، وإنجازها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لكل مشروع دون أي تأخير، والتأكّد من مستوى تنفيذ الخدمات والتشديد على المقاولين المنفّذين والمتعهّدين على الالتزام بالخطة الزمنية لكل مشروع، والالتزام بتوفير وسائل السلامة المرورية على كل المحاور والطرق؛ من أجل سلامة مستخدميها، مع أهمية الوقوف ميدانيًّا لتفقُّد مستوى الإنجاز على أرض الواقع.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441 04:51 PM

أمين عسير يوقّع عقود مشاريع بلدية وخدمية بأكثر من 70 مليون ريال مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية المتخصّصة





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وقّع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، في مكتبه بمقر الأمانة، الثلاثاء؛ عددًا من المشروعات البلدية والخدمية بالمنطقة، بقيمة تجاوزت 70 مليون ريال، مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية المتخصصة.



وقال الدكتور وليد الحميدي: إن العقود شملت مشاريع دراسات وإشراف للأمانة والبلديات بأبها، ومشاريع إعادة تأهيل وصيانة الطرق والشوارع الرئيسة للأمانة، إضافة إلى توريد 32 "كشك" بقيمة بلغت 49.618.135 ريالًا، ومشروعي تطوير وتسوير المخططات والمقابر في بلديتَي المجاردة والبرك، بقيمة بلغت 10.578.485 ريالًا.



فيما كلفت مشاريع السفلتة والأرصفة والإنارة لبلديتَي الصبيخة وظهران الجنوب، ما يقارب 4.769.249 ريالًا.



وكان نصيب مبادرة أنسنة المدن من خلال مشاريع إنشاء الحدائق والساحات في بلدية قنا؛ قرابة 992.197.50 ريالًا.



فيما كلّف مشروع نظام المراقبة الذكية لبلدية الساحل، قيمة قُدرت بـ4.701.375 ريالًا.



وأضاف "الحميدي" أن تلك العقود تأتي استمرارًا وحرصًا من أمانة منطقة عسير، على استكمال جميع العقود المخصّصة للمشاريع وإنجازها في أسرع وقت ممكن؛ حتى يستفيد منها المواطن والمقيم بعد الانتهاء منها.



وأكد أهمية أن تكون جميع المشاريع مطابقة للجودة، وإنجازها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لكل مشروع دون أي تأخير، والتأكّد من مستوى تنفيذ الخدمات والتشديد على المقاولين المنفّذين والمتعهّدين على الالتزام بالخطة الزمنية لكل مشروع، والالتزام بتوفير وسائل السلامة المرورية على كل المحاور والطرق؛ من أجل سلامة مستخدميها، مع أهمية الوقوف ميدانيًّا لتفقُّد مستوى الإنجاز على أرض الواقع.