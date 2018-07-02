"جامعة شقراء" تعلن أسماء المرشحين على الوظائف الأكاديمية لحاملي الماجستير

في برنامج الابتعاث الخارجي .. وقالت: استقبال الاعتراضات خلال أسبوعين

أعلنت جامعة شقراء ممثلة في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، قائمة المرشحين على الوظائف الأكاديمية من حاملي درجة الماجستير في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، لاستكمال إجراءات التعيين على الوظائف التي تمّ الإعلان عنها في الفترة من 1 / 5 / 1439هـ إلى 6 / 6 / 1439هـ.

وأوضحت الجامعة أنها ستتواصل مع كل مرشح لاستكمال إجراءات التعيين وتحديد المواعيد اللازمة لذلك.

ونوّهت بأنه يحق لكل مَن تقدم بطلب التوظيف خلال الفترة المشار إليها أعلاه ولديه استفسار أو اعتراض أن يتقدم به خلال البريد الإلكتروني التالي jobs1439@su.edu.sa خلال أسبوعين من تاريخ هذا الإعلان، كما يمكن زيارة بوابة الجامعة الإلكترونية للاطلاع على قائمة الأسماء على الرابط:www.su.edu.sa/