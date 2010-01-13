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"الصحة": تسجيل 5499 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 2978 خلال الـ24 ساعة الماضية

9 مراكز صحية بعسير تنال "الاعتماد المشروط" من "سباهي"

‏من بينها "فرشاط وعبل والحبيل وطريب وسراة عبيدة وخميس مطير"

حصلت تسعة مراكز صحية تابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، على (الاعتماد/ الاعتماد المشروط)، من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي".

وبلغ عدد المراكز الصحية التي حصلت على الاعتماد 7 مراكز، هي: "مركز صحي فرشاط ، ومركز صحي عبل، ومركز صحي الحبيل، ومركز صحي طريب، ومركز صحي سراة عبيدة، ومركز صحي خميس مطير، ومركز صحي سبت تنومة".

وحصل مركزان على الاعتماد المشروط؛ وهما: مركز صحي بلّسمر، ومركز صحي ظهران الجنوب.

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9 مراكز صحية بعسير تنال "الاعتماد المشروط" من "سباهي"
سبق

حصلت تسعة مراكز صحية تابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، على (الاعتماد/ الاعتماد المشروط)، من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي".

وبلغ عدد المراكز الصحية التي حصلت على الاعتماد 7 مراكز، هي: "مركز صحي فرشاط ، ومركز صحي عبل، ومركز صحي الحبيل، ومركز صحي طريب، ومركز صحي سراة عبيدة، ومركز صحي خميس مطير، ومركز صحي سبت تنومة".

وحصل مركزان على الاعتماد المشروط؛ وهما: مركز صحي بلّسمر، ومركز صحي ظهران الجنوب.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
01:30 PM

9 مراكز صحية بعسير تنال "الاعتماد المشروط" من "سباهي"

‏من بينها "فرشاط وعبل والحبيل وطريب وسراة عبيدة وخميس مطير"

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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حصلت تسعة مراكز صحية تابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، على (الاعتماد/ الاعتماد المشروط)، من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي".

وبلغ عدد المراكز الصحية التي حصلت على الاعتماد 7 مراكز، هي: "مركز صحي فرشاط ، ومركز صحي عبل، ومركز صحي الحبيل، ومركز صحي طريب، ومركز صحي سراة عبيدة، ومركز صحي خميس مطير، ومركز صحي سبت تنومة".

وحصل مركزان على الاعتماد المشروط؛ وهما: مركز صحي بلّسمر، ومركز صحي ظهران الجنوب.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,512
201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

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14,774
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2.5 مليار ..

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