وحصل مركزان على الاعتماد المشروط؛ وهما: مركز صحي بلّسمر، ومركز صحي ظهران الجنوب.

وبلغ عدد المراكز الصحية التي حصلت على الاعتماد 7 مراكز، هي: "مركز صحي فرشاط ، ومركز صحي عبل، ومركز صحي الحبيل، ومركز صحي طريب، ومركز صحي سراة عبيدة، ومركز صحي خميس مطير، ومركز صحي سبت تنومة".

حصلت تسعة مراكز صحية تابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، على (الاعتماد/ الاعتماد المشروط)، من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي".

9 مراكز صحية بعسير تنال "الاعتماد المشروط" من "سباهي" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-13 حصلت تسعة مراكز صحية تابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، على (الاعتماد/ الاعتماد المشروط)، من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي". وبلغ عدد المراكز الصحية التي حصلت على الاعتماد 7 مراكز، هي: "مركز صحي فرشاط ، ومركز صحي عبل، ومركز صحي الحبيل، ومركز صحي طريب، ومركز صحي سراة عبيدة، ومركز صحي خميس مطير، ومركز صحي سبت تنومة". وحصل مركزان على الاعتماد المشروط؛ وهما: مركز صحي بلّسمر، ومركز صحي ظهران الجنوب.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443 01:30 PM

9 مراكز صحية بعسير تنال "الاعتماد المشروط" من "سباهي" ‏من بينها "فرشاط وعبل والحبيل وطريب وسراة عبيدة وخميس مطير"





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حصلت تسعة مراكز صحية تابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، على (الاعتماد/ الاعتماد المشروط)، من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي".

وبلغ عدد المراكز الصحية التي حصلت على الاعتماد 7 مراكز، هي: "مركز صحي فرشاط ، ومركز صحي عبل، ومركز صحي الحبيل، ومركز صحي طريب، ومركز صحي سراة عبيدة، ومركز صحي خميس مطير، ومركز صحي سبت تنومة".

وحصل مركزان على الاعتماد المشروط؛ وهما: مركز صحي بلّسمر، ومركز صحي ظهران الجنوب.