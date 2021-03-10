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"الغامدي" يقف على استعدادات الأطقم الجوية المشاركة في التمرين السعودي- اليوناني

المملكة تشارك فيه بعدد من الطائرات المقاتلة من نوع "إف-15 سي" بكامل أطقمها

وقف نائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية اللواء الطيار الركن طلال الغامدي، اليوم، في قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي، على استعدادات مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين السعودي اليوناني المشترك (2021م)، الذي سينفذ في جمهورية اليونان الصديقة خلال شهر مارس الحالي.

وتشارك القوات الجوية الملكية السعودية في هذا التمرين المشترك بعدد من الطائرات المقاتلة، من نوع (إف-15 سي)، بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة.

واستمع نائب قائد القوات الجوية إلى إيجاز من قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة عن الاستعدادات التي تمت للتحضير للتمرين، وجاهزية الطاقة البشرية والمنظومات.

من جانبه، أكد قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة العقيد الطيار الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهري أهمية المشاركة في مثل هذه التمارين لأثرها البالغ في صقل مهارات المشاركين من أطقم جوية وفنية ومسانده، مشيراً إلى ما تمتلكه القوات الجوية من خبرات متقدمة.

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"الغامدي" يقف على استعدادات الأطقم الجوية المشاركة في التمرين السعودي- اليوناني
سبق

وقف نائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية اللواء الطيار الركن طلال الغامدي، اليوم، في قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي، على استعدادات مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين السعودي اليوناني المشترك (2021م)، الذي سينفذ في جمهورية اليونان الصديقة خلال شهر مارس الحالي.

وتشارك القوات الجوية الملكية السعودية في هذا التمرين المشترك بعدد من الطائرات المقاتلة، من نوع (إف-15 سي)، بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة.

واستمع نائب قائد القوات الجوية إلى إيجاز من قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة عن الاستعدادات التي تمت للتحضير للتمرين، وجاهزية الطاقة البشرية والمنظومات.

من جانبه، أكد قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة العقيد الطيار الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهري أهمية المشاركة في مثل هذه التمارين لأثرها البالغ في صقل مهارات المشاركين من أطقم جوية وفنية ومسانده، مشيراً إلى ما تمتلكه القوات الجوية من خبرات متقدمة.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
02:23 PM

"الغامدي" يقف على استعدادات الأطقم الجوية المشاركة في التمرين السعودي- اليوناني

المملكة تشارك فيه بعدد من الطائرات المقاتلة من نوع "إف-15 سي" بكامل أطقمها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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وقف نائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية اللواء الطيار الركن طلال الغامدي، اليوم، في قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي، على استعدادات مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين السعودي اليوناني المشترك (2021م)، الذي سينفذ في جمهورية اليونان الصديقة خلال شهر مارس الحالي.

وتشارك القوات الجوية الملكية السعودية في هذا التمرين المشترك بعدد من الطائرات المقاتلة، من نوع (إف-15 سي)، بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة.

واستمع نائب قائد القوات الجوية إلى إيجاز من قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة عن الاستعدادات التي تمت للتحضير للتمرين، وجاهزية الطاقة البشرية والمنظومات.

من جانبه، أكد قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة العقيد الطيار الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهري أهمية المشاركة في مثل هذه التمارين لأثرها البالغ في صقل مهارات المشاركين من أطقم جوية وفنية ومسانده، مشيراً إلى ما تمتلكه القوات الجوية من خبرات متقدمة.

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