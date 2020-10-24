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"الصحة": تسجيل 395 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 417 خلال الـ24 ساعة الماضية

فريق طبي ينقذ قدم شاب من البتر في مستشفى عسير

خلال رحلة علاجية استخدم فيها جهاز الإليزاروف

تمكن فريق طبي متخصص بوحدة جراحة تقويم تشوهات الأطراف والتطويل بمستشفى عسير المركزي، من إنقاذ قدم شاب من البتر عبر رحلة علاجية متقدمة تكللت بالنجاح.

وذكرت "صحة عسير"، أن الفريق الطبي بالوحدة استقبل طلب إحالة لشاب، في العشرينيات من العمر، تعرض لحادث دهس وتهشم بالطرف السفلي الأيسر مع فقدان لعظام الكاحل وأسفل الساق، وفقد نسيجي.

بدأت الوحدة في الحيلولة دون اللجوء لبتر القدم، من خلال تنظيف الجروح والعظام المتسوسة التي تعرضت للتعفن، وإجراء تثبيت خارجي.

تلا ذلك، مرحلة تغطية الأنسجة وعمل رقعة عضلية حرة من عضلات البطن بمساعدة فريق جراحة التجميل.

وأشارت "صحة عسير"، إلى أنه عقب ذلك بدأ الفريق الطبي في تعويض العظام المفقودة عن طريق جهاز إليزاروف لتعويض (١٧ سم) وعمل التحام لما تبقى من الكاحل وإعادة تشكيل المفصل.

وأثمرت هذه الإجراءات المتقدمة في تمكن المريض من الوقوف والمشي بعد انتهاء فترة علاجه والتحاقه بالعلاج التأهيلي - ولله الحمد - .

وتعتبر هذه الحالة من الحالات النوعية التي تُجرى بشكل دوري في الوحدة، والتي تعتبر من الوحدات المتميزة والنوعية.

وتكوّن الفريق الطبي من الدكتور عايض الشهراني، والدكتور ظافر عباس، ومن جراحة التجميل الدكتور رياض الوهابي، ومن التخدير والعمليات الدكتور حسين أبو جميلة وعادل عسيري وبوبينا وأمينة القرني ونوال عسيري.


الرئيسية/ المملكة / محليات

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فريق طبي ينقذ قدم شاب من البتر في مستشفى عسير
سبق

تمكن فريق طبي متخصص بوحدة جراحة تقويم تشوهات الأطراف والتطويل بمستشفى عسير المركزي، من إنقاذ قدم شاب من البتر عبر رحلة علاجية متقدمة تكللت بالنجاح.

وذكرت "صحة عسير"، أن الفريق الطبي بالوحدة استقبل طلب إحالة لشاب، في العشرينيات من العمر، تعرض لحادث دهس وتهشم بالطرف السفلي الأيسر مع فقدان لعظام الكاحل وأسفل الساق، وفقد نسيجي.

بدأت الوحدة في الحيلولة دون اللجوء لبتر القدم، من خلال تنظيف الجروح والعظام المتسوسة التي تعرضت للتعفن، وإجراء تثبيت خارجي.

تلا ذلك، مرحلة تغطية الأنسجة وعمل رقعة عضلية حرة من عضلات البطن بمساعدة فريق جراحة التجميل.

وأشارت "صحة عسير"، إلى أنه عقب ذلك بدأ الفريق الطبي في تعويض العظام المفقودة عن طريق جهاز إليزاروف لتعويض (١٧ سم) وعمل التحام لما تبقى من الكاحل وإعادة تشكيل المفصل.

وأثمرت هذه الإجراءات المتقدمة في تمكن المريض من الوقوف والمشي بعد انتهاء فترة علاجه والتحاقه بالعلاج التأهيلي - ولله الحمد - .

وتعتبر هذه الحالة من الحالات النوعية التي تُجرى بشكل دوري في الوحدة، والتي تعتبر من الوحدات المتميزة والنوعية.

وتكوّن الفريق الطبي من الدكتور عايض الشهراني، والدكتور ظافر عباس، ومن جراحة التجميل الدكتور رياض الوهابي، ومن التخدير والعمليات الدكتور حسين أبو جميلة وعادل عسيري وبوبينا وأمينة القرني ونوال عسيري.


24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
06:18 PM

فريق طبي ينقذ قدم شاب من البتر في مستشفى عسير

خلال رحلة علاجية استخدم فيها جهاز الإليزاروف

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بندر آل عوض - عسير
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تمكن فريق طبي متخصص بوحدة جراحة تقويم تشوهات الأطراف والتطويل بمستشفى عسير المركزي، من إنقاذ قدم شاب من البتر عبر رحلة علاجية متقدمة تكللت بالنجاح.

وذكرت "صحة عسير"، أن الفريق الطبي بالوحدة استقبل طلب إحالة لشاب، في العشرينيات من العمر، تعرض لحادث دهس وتهشم بالطرف السفلي الأيسر مع فقدان لعظام الكاحل وأسفل الساق، وفقد نسيجي.

بدأت الوحدة في الحيلولة دون اللجوء لبتر القدم، من خلال تنظيف الجروح والعظام المتسوسة التي تعرضت للتعفن، وإجراء تثبيت خارجي.

تلا ذلك، مرحلة تغطية الأنسجة وعمل رقعة عضلية حرة من عضلات البطن بمساعدة فريق جراحة التجميل.

وأشارت "صحة عسير"، إلى أنه عقب ذلك بدأ الفريق الطبي في تعويض العظام المفقودة عن طريق جهاز إليزاروف لتعويض (١٧ سم) وعمل التحام لما تبقى من الكاحل وإعادة تشكيل المفصل.

وأثمرت هذه الإجراءات المتقدمة في تمكن المريض من الوقوف والمشي بعد انتهاء فترة علاجه والتحاقه بالعلاج التأهيلي - ولله الحمد - .

وتعتبر هذه الحالة من الحالات النوعية التي تُجرى بشكل دوري في الوحدة، والتي تعتبر من الوحدات المتميزة والنوعية.

وتكوّن الفريق الطبي من الدكتور عايض الشهراني، والدكتور ظافر عباس، ومن جراحة التجميل الدكتور رياض الوهابي، ومن التخدير والعمليات الدكتور حسين أبو جميلة وعادل عسيري وبوبينا وأمينة القرني ونوال عسيري.


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