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بملعب جامعة الملك سعود.. الهلال يستضيف العدالة وعينه على مربع الكبار

في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

يسعى الهلال إلى خطف النقاط الثلاث حينما يواجه نظيره العدالة عند الساعة الـ5:55 من مساء اليوم الاثنين على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، وذلك في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

يساند الهلال في هذه المواجهة عاملا الأرض والجمهور، ويملك (21 نقطة)، ويدرك عناصر الفريق أن المركز السابع في سلم الترتيب لا يليق بحامل اللقب الآسيوي الأخير ورابع العالم من أجل المنافسة على الصدارة التي يتربع على قمتها المنافس التقليدي "النصر".

الهلال لحق بصعوبة بالتعادل أمام الحزم في الجولة الماضية؛ وهو ما أفقده نقطتين، كانتا كفيلتين بتحسين مركزه. كما أن التعثر أمام العدالة بالتعادل أو الخسارة مساء اليوم سيبعد الفريق أكثر عن مربع الكبار.

ويغيب عن قائمة الأزرق سلمان الفرج والبرازيلي إدواردو وخربين وكادش لمواصلة علاجهما التأهيلي.

وفي المقابل يسعى العدالة إلى الابتعاد عن منطقة الخطر التي باتت تلاحقه بشكل مخيف (الخامس عشر - 8 نقاط)، والعودة للديار ولو بنقطة واحدة من فم مستضيفه.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ملعب جامعة الملك سعود الهلال العدالة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بملعب جامعة الملك سعود.. الهلال يستضيف العدالة وعينه على مربع الكبار
سبق

يسعى الهلال إلى خطف النقاط الثلاث حينما يواجه نظيره العدالة عند الساعة الـ5:55 من مساء اليوم الاثنين على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، وذلك في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

يساند الهلال في هذه المواجهة عاملا الأرض والجمهور، ويملك (21 نقطة)، ويدرك عناصر الفريق أن المركز السابع في سلم الترتيب لا يليق بحامل اللقب الآسيوي الأخير ورابع العالم من أجل المنافسة على الصدارة التي يتربع على قمتها المنافس التقليدي "النصر".

الهلال لحق بصعوبة بالتعادل أمام الحزم في الجولة الماضية؛ وهو ما أفقده نقطتين، كانتا كفيلتين بتحسين مركزه. كما أن التعثر أمام العدالة بالتعادل أو الخسارة مساء اليوم سيبعد الفريق أكثر عن مربع الكبار.

ويغيب عن قائمة الأزرق سلمان الفرج والبرازيلي إدواردو وخربين وكادش لمواصلة علاجهما التأهيلي.

وفي المقابل يسعى العدالة إلى الابتعاد عن منطقة الخطر التي باتت تلاحقه بشكل مخيف (الخامس عشر - 8 نقاط)، والعودة للديار ولو بنقطة واحدة من فم مستضيفه.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
02:17 AM

بملعب جامعة الملك سعود.. الهلال يستضيف العدالة وعينه على مربع الكبار

في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

A A A
أحمد سرور - الرياض
2
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يسعى الهلال إلى خطف النقاط الثلاث حينما يواجه نظيره العدالة عند الساعة الـ5:55 من مساء اليوم الاثنين على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، وذلك في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

يساند الهلال في هذه المواجهة عاملا الأرض والجمهور، ويملك (21 نقطة)، ويدرك عناصر الفريق أن المركز السابع في سلم الترتيب لا يليق بحامل اللقب الآسيوي الأخير ورابع العالم من أجل المنافسة على الصدارة التي يتربع على قمتها المنافس التقليدي "النصر".

الهلال لحق بصعوبة بالتعادل أمام الحزم في الجولة الماضية؛ وهو ما أفقده نقطتين، كانتا كفيلتين بتحسين مركزه. كما أن التعثر أمام العدالة بالتعادل أو الخسارة مساء اليوم سيبعد الفريق أكثر عن مربع الكبار.

ويغيب عن قائمة الأزرق سلمان الفرج والبرازيلي إدواردو وخربين وكادش لمواصلة علاجهما التأهيلي.

وفي المقابل يسعى العدالة إلى الابتعاد عن منطقة الخطر التي باتت تلاحقه بشكل مخيف (الخامس عشر - 8 نقاط)، والعودة للديار ولو بنقطة واحدة من فم مستضيفه.

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