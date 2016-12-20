النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السفارة السعودية في ألبانيا تحتفل بيوم اللغة العربية بتعاون مع جامعة تيرانا للغات

"حفظي": الاحتفال يأتي تعزيزاً لدور المملكة إقليمياً وعالمياً انطلاقاً من رؤية ٢٠٣٠

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الألبانية تيرانا يوم أمس السبت احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية وذلك بالتعاون مع جامعة تيرانا للغات والمركز الوطني للكتاب والقراءة، في إطار البرامج الثقافية والاجتماعية التي تنفذها السفارة في البلاد .

وتفصيلاً .. شارك في الحفل عدد من الأكاديميين والمثقفين من المملكة ومن ألبانيا وكوسوفا، كما حضر الحفل العديد من المهتمين باللغة العربية في دول البلقان.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل حفظي إن إقامة هذا الحفل يأتي للإسهام في تعزيز دور اللغة العربية إقليمياً وعالمياً وذلك انطلاقاً من رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تضمنت الإشارة إلى ضرورة العناية باللغة العربية بوصفها جزءاً أساسياً من مكونات الهوية الوطنية.

فيما أشاد المشاركون بالدور الرائد الذي تقوم به المملكة في نشر لغة الضاد والعناية بها عبر المراكز العلمية والمتخصصة في تعليم اللغة العربية عالمياً، مؤكدين أن رعاية هذه الاحتفالية تجسيد للدور الذي تضطلع به المملكة رمز العروبة ومصدرة الثقافة الإسلامية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
السفارة السعودية في ألبانيا تحتفل بيوم اللغة العربية بتعاون مع جامعة تيرانا للغات
سبق

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الألبانية تيرانا يوم أمس السبت احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية وذلك بالتعاون مع جامعة تيرانا للغات والمركز الوطني للكتاب والقراءة، في إطار البرامج الثقافية والاجتماعية التي تنفذها السفارة في البلاد .

وتفصيلاً .. شارك في الحفل عدد من الأكاديميين والمثقفين من المملكة ومن ألبانيا وكوسوفا، كما حضر الحفل العديد من المهتمين باللغة العربية في دول البلقان.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل حفظي إن إقامة هذا الحفل يأتي للإسهام في تعزيز دور اللغة العربية إقليمياً وعالمياً وذلك انطلاقاً من رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تضمنت الإشارة إلى ضرورة العناية باللغة العربية بوصفها جزءاً أساسياً من مكونات الهوية الوطنية.

فيما أشاد المشاركون بالدور الرائد الذي تقوم به المملكة في نشر لغة الضاد والعناية بها عبر المراكز العلمية والمتخصصة في تعليم اللغة العربية عالمياً، مؤكدين أن رعاية هذه الاحتفالية تجسيد للدور الذي تضطلع به المملكة رمز العروبة ومصدرة الثقافة الإسلامية.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
11:10 PM

السفارة السعودية في ألبانيا تحتفل بيوم اللغة العربية بتعاون مع جامعة تيرانا للغات

"حفظي": الاحتفال يأتي تعزيزاً لدور المملكة إقليمياً وعالمياً انطلاقاً من رؤية ٢٠٣٠

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
294

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الألبانية تيرانا يوم أمس السبت احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية وذلك بالتعاون مع جامعة تيرانا للغات والمركز الوطني للكتاب والقراءة، في إطار البرامج الثقافية والاجتماعية التي تنفذها السفارة في البلاد .

وتفصيلاً .. شارك في الحفل عدد من الأكاديميين والمثقفين من المملكة ومن ألبانيا وكوسوفا، كما حضر الحفل العديد من المهتمين باللغة العربية في دول البلقان.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل حفظي إن إقامة هذا الحفل يأتي للإسهام في تعزيز دور اللغة العربية إقليمياً وعالمياً وذلك انطلاقاً من رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تضمنت الإشارة إلى ضرورة العناية باللغة العربية بوصفها جزءاً أساسياً من مكونات الهوية الوطنية.

فيما أشاد المشاركون بالدور الرائد الذي تقوم به المملكة في نشر لغة الضاد والعناية بها عبر المراكز العلمية والمتخصصة في تعليم اللغة العربية عالمياً، مؤكدين أن رعاية هذه الاحتفالية تجسيد للدور الذي تضطلع به المملكة رمز العروبة ومصدرة الثقافة الإسلامية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,680
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,855
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,513
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,436

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة