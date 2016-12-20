السفارة السعودية في ألبانيا تحتفل بيوم اللغة العربية بتعاون مع جامعة تيرانا للغات

"حفظي": الاحتفال يأتي تعزيزاً لدور المملكة إقليمياً وعالمياً انطلاقاً من رؤية ٢٠٣٠

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الألبانية تيرانا يوم أمس السبت احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية وذلك بالتعاون مع جامعة تيرانا للغات والمركز الوطني للكتاب والقراءة، في إطار البرامج الثقافية والاجتماعية التي تنفذها السفارة في البلاد .

وتفصيلاً .. شارك في الحفل عدد من الأكاديميين والمثقفين من المملكة ومن ألبانيا وكوسوفا، كما حضر الحفل العديد من المهتمين باللغة العربية في دول البلقان.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل حفظي إن إقامة هذا الحفل يأتي للإسهام في تعزيز دور اللغة العربية إقليمياً وعالمياً وذلك انطلاقاً من رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تضمنت الإشارة إلى ضرورة العناية باللغة العربية بوصفها جزءاً أساسياً من مكونات الهوية الوطنية.

فيما أشاد المشاركون بالدور الرائد الذي تقوم به المملكة في نشر لغة الضاد والعناية بها عبر المراكز العلمية والمتخصصة في تعليم اللغة العربية عالمياً، مؤكدين أن رعاية هذه الاحتفالية تجسيد للدور الذي تضطلع به المملكة رمز العروبة ومصدرة الثقافة الإسلامية.