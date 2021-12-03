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مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يناقش إطلاق منصة إلكترونية دولية

بالتعاون مع كبرى المجلات العلمية العالمية

استقبل أمين عام مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الدكتور أحمد بن عبدالعزيز التميمي، رئيس الشراكات الاستراتيجية لمجلة "سبرينغر نيتش" جون جيلياني، وبحضور الدكتورة ملاك الثقفي مدير الابحاث والابتكار بالمركز، لبحث أوجه التعاون في مجالات الدراسات والبحوث العلمية، وتبادل الخبرات بما يسهم في تعزيز التواصل العلمي بين المركز والمجلة وإثراء العمل البحثي ذات العلاقة بقضية الإعاقة، وذلك بمقر المركز في الرياض.

ورحب الدكتور التميمي بـ"جون"، وقدم له نبذة تعريفية عن المركز ودوره في مجالات الدراسات العلمية والمختبرات والبحوث الميدانية عن الإعاقة ومسبباتها وطرق التصدي لها، بالإضافة إلى تحسين ظروف الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بهدف تهيئة بيئة مناسبة لهم تمكنهم من المشاركة في بناء المجتمع.

وأشار إلى رغبة المركز في دعم مجتمع أبحاث الإعاقة من خلال إنشاء منصة إلكترونية تعنى بنشر أبحاث المركز لدى جمهور عريض من المختصين والمهتمين حول العالم.

وأوضح أمين عام المركز أن "المنصة تتضمن موقعاً إلكترونياً عالي الجودة يحمل علامة KSCDR، يشتمل على تقارير حول تأثيرات أحدث الأبحاث والمنشورات المطبوعة في المجالات المتعلقة بعلوم الإعاقة"، مؤكداً أن المركز في إطار تفعيل خطط تعكس دوره العلمي البارز في مجال البحثي العلمي لقضية الإعاقة.

من جانبه استعرض "جون" آلية دور المجلة في خدمة المنصة وأبحاثها المنشورة وأساليب تسويقها على نطاق واسع يستهدف الفئات المختصة والمهتمة بجانب البحث العلمي، معرباً عن شكره وتقديره لإتاحة الفرصة للتعرف على المركز وأعماله المتميزة في مجال البحث العلم، ومؤملاً تفعيل الشراكة العلمية بين المركز والمجلة رسمياً.

الجدير بالذكر أن مجلة "سبرينغر نيتشر" هي مجلة دورية علمية أسبوعية بريطانية تصدر باللغة الإنجليزية لها مكاتب رئيسية في لندن ونيويورك وبرلين وشنغهاي وطوكيو، ومكاتب حول العالم. ويصل عدد قرائها إلى أكثر من تسعة ملايين شخص، وتعتبر من أبرز المجلات التي تعنى بنشر الدوريات العلمية في العالم، وقد نشرت لأول مرة في نوفمبر 1869. ومؤخراً أصبحت تصدر باللغة العربية.

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مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يناقش إطلاق منصة إلكترونية دولية
سبق

استقبل أمين عام مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الدكتور أحمد بن عبدالعزيز التميمي، رئيس الشراكات الاستراتيجية لمجلة "سبرينغر نيتش" جون جيلياني، وبحضور الدكتورة ملاك الثقفي مدير الابحاث والابتكار بالمركز، لبحث أوجه التعاون في مجالات الدراسات والبحوث العلمية، وتبادل الخبرات بما يسهم في تعزيز التواصل العلمي بين المركز والمجلة وإثراء العمل البحثي ذات العلاقة بقضية الإعاقة، وذلك بمقر المركز في الرياض.

ورحب الدكتور التميمي بـ"جون"، وقدم له نبذة تعريفية عن المركز ودوره في مجالات الدراسات العلمية والمختبرات والبحوث الميدانية عن الإعاقة ومسبباتها وطرق التصدي لها، بالإضافة إلى تحسين ظروف الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بهدف تهيئة بيئة مناسبة لهم تمكنهم من المشاركة في بناء المجتمع.

وأشار إلى رغبة المركز في دعم مجتمع أبحاث الإعاقة من خلال إنشاء منصة إلكترونية تعنى بنشر أبحاث المركز لدى جمهور عريض من المختصين والمهتمين حول العالم.

وأوضح أمين عام المركز أن "المنصة تتضمن موقعاً إلكترونياً عالي الجودة يحمل علامة KSCDR، يشتمل على تقارير حول تأثيرات أحدث الأبحاث والمنشورات المطبوعة في المجالات المتعلقة بعلوم الإعاقة"، مؤكداً أن المركز في إطار تفعيل خطط تعكس دوره العلمي البارز في مجال البحثي العلمي لقضية الإعاقة.

من جانبه استعرض "جون" آلية دور المجلة في خدمة المنصة وأبحاثها المنشورة وأساليب تسويقها على نطاق واسع يستهدف الفئات المختصة والمهتمة بجانب البحث العلمي، معرباً عن شكره وتقديره لإتاحة الفرصة للتعرف على المركز وأعماله المتميزة في مجال البحث العلم، ومؤملاً تفعيل الشراكة العلمية بين المركز والمجلة رسمياً.

الجدير بالذكر أن مجلة "سبرينغر نيتشر" هي مجلة دورية علمية أسبوعية بريطانية تصدر باللغة الإنجليزية لها مكاتب رئيسية في لندن ونيويورك وبرلين وشنغهاي وطوكيو، ومكاتب حول العالم. ويصل عدد قرائها إلى أكثر من تسعة ملايين شخص، وتعتبر من أبرز المجلات التي تعنى بنشر الدوريات العلمية في العالم، وقد نشرت لأول مرة في نوفمبر 1869. ومؤخراً أصبحت تصدر باللغة العربية.

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
07:41 PM

مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يناقش إطلاق منصة إلكترونية دولية

بالتعاون مع كبرى المجلات العلمية العالمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمين عام مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الدكتور أحمد بن عبدالعزيز التميمي، رئيس الشراكات الاستراتيجية لمجلة "سبرينغر نيتش" جون جيلياني، وبحضور الدكتورة ملاك الثقفي مدير الابحاث والابتكار بالمركز، لبحث أوجه التعاون في مجالات الدراسات والبحوث العلمية، وتبادل الخبرات بما يسهم في تعزيز التواصل العلمي بين المركز والمجلة وإثراء العمل البحثي ذات العلاقة بقضية الإعاقة، وذلك بمقر المركز في الرياض.

ورحب الدكتور التميمي بـ"جون"، وقدم له نبذة تعريفية عن المركز ودوره في مجالات الدراسات العلمية والمختبرات والبحوث الميدانية عن الإعاقة ومسبباتها وطرق التصدي لها، بالإضافة إلى تحسين ظروف الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بهدف تهيئة بيئة مناسبة لهم تمكنهم من المشاركة في بناء المجتمع.

وأشار إلى رغبة المركز في دعم مجتمع أبحاث الإعاقة من خلال إنشاء منصة إلكترونية تعنى بنشر أبحاث المركز لدى جمهور عريض من المختصين والمهتمين حول العالم.

وأوضح أمين عام المركز أن "المنصة تتضمن موقعاً إلكترونياً عالي الجودة يحمل علامة KSCDR، يشتمل على تقارير حول تأثيرات أحدث الأبحاث والمنشورات المطبوعة في المجالات المتعلقة بعلوم الإعاقة"، مؤكداً أن المركز في إطار تفعيل خطط تعكس دوره العلمي البارز في مجال البحثي العلمي لقضية الإعاقة.

من جانبه استعرض "جون" آلية دور المجلة في خدمة المنصة وأبحاثها المنشورة وأساليب تسويقها على نطاق واسع يستهدف الفئات المختصة والمهتمة بجانب البحث العلمي، معرباً عن شكره وتقديره لإتاحة الفرصة للتعرف على المركز وأعماله المتميزة في مجال البحث العلم، ومؤملاً تفعيل الشراكة العلمية بين المركز والمجلة رسمياً.

الجدير بالذكر أن مجلة "سبرينغر نيتشر" هي مجلة دورية علمية أسبوعية بريطانية تصدر باللغة الإنجليزية لها مكاتب رئيسية في لندن ونيويورك وبرلين وشنغهاي وطوكيو، ومكاتب حول العالم. ويصل عدد قرائها إلى أكثر من تسعة ملايين شخص، وتعتبر من أبرز المجلات التي تعنى بنشر الدوريات العلمية في العالم، وقد نشرت لأول مرة في نوفمبر 1869. ومؤخراً أصبحت تصدر باللغة العربية.

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