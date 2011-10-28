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"آل سلامة": قرار صرف 500 ألف لذوي المتوفَّى بسبب "كورونا" يؤكد مكانة السعودية العالمية في حقوق الإنسان

أشاد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات صالح بن حسين آل سلامة، رجل الأعمال الشيخ صالح بن حسين آل سلامة، بقرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - أمس، المتضمن صرف مبلغ قدره 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد، العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنيًّا كان أو عسكريًّا، سعوديًّا كان أو غير سعودي.

وقال "آل سلامة": "هذا القرار يؤكد مكانة السعودية العالمية في حقوق الإنسان، واحترامها لكل من يعيش داخل أرض هذا الوطن المبارك، واحترامهم للنفس دون التفريق بين عرق أو جنسية أو غيرها؛ وهذا يجعلنا نفخر بقيادتنا الرشيدة -حفظها الله - وقراراتها الموفَّقة دائمًا لخدمة الإنسان في المقام الأول دون التفريق بين هذا وذاك. وشكرنا عظيم لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على كل ما يقومان به -حفظهما الله-".


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"آل سلامة": قرار صرف 500 ألف لذوي المتوفَّى بسبب "كورونا" يؤكد مكانة السعودية العالمية في حقوق الإنسان
سبق

أشاد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات صالح بن حسين آل سلامة، رجل الأعمال الشيخ صالح بن حسين آل سلامة، بقرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - أمس، المتضمن صرف مبلغ قدره 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد، العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنيًّا كان أو عسكريًّا، سعوديًّا كان أو غير سعودي.

وقال "آل سلامة": "هذا القرار يؤكد مكانة السعودية العالمية في حقوق الإنسان، واحترامها لكل من يعيش داخل أرض هذا الوطن المبارك، واحترامهم للنفس دون التفريق بين عرق أو جنسية أو غيرها؛ وهذا يجعلنا نفخر بقيادتنا الرشيدة -حفظها الله - وقراراتها الموفَّقة دائمًا لخدمة الإنسان في المقام الأول دون التفريق بين هذا وذاك. وشكرنا عظيم لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على كل ما يقومان به -حفظهما الله-".


28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
08:24 PM

"آل سلامة": قرار صرف 500 ألف لذوي المتوفَّى بسبب "كورونا" يؤكد مكانة السعودية العالمية في حقوق الإنسان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات صالح بن حسين آل سلامة، رجل الأعمال الشيخ صالح بن حسين آل سلامة، بقرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - أمس، المتضمن صرف مبلغ قدره 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد، العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنيًّا كان أو عسكريًّا، سعوديًّا كان أو غير سعودي.

وقال "آل سلامة": "هذا القرار يؤكد مكانة السعودية العالمية في حقوق الإنسان، واحترامها لكل من يعيش داخل أرض هذا الوطن المبارك، واحترامهم للنفس دون التفريق بين عرق أو جنسية أو غيرها؛ وهذا يجعلنا نفخر بقيادتنا الرشيدة -حفظها الله - وقراراتها الموفَّقة دائمًا لخدمة الإنسان في المقام الأول دون التفريق بين هذا وذاك. وشكرنا عظيم لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على كل ما يقومان به -حفظهما الله-".


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