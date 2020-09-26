"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان
تشمل عدة محافظات حتى 7 مساء
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان يصاحبها نشاطٌ للرياح السطحية.
وتشمل الحالة محافظات: "أبوعريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفَيْفا، وهروب".
وأشارت "الهيئة" إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
الأرصاد
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"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان
وكالة الأنباء السعودية (واس)
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2020-09-26
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان يصاحبها نشاطٌ للرياح السطحية.
وتشمل الحالة محافظات: "أبوعريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفَيْفا، وهروب".
وأشارت "الهيئة" إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442
02:53 PM
"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان
تشمل عدة محافظات حتى 7 مساء
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان يصاحبها نشاطٌ للرياح السطحية.
وتشمل الحالة محافظات: "أبوعريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفَيْفا، وهروب".
وأشارت "الهيئة" إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً.