"أوبو" تنوي إطلاق أول هاتف قابل للطي الشهر المقبل

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أوبو" الصينية الرائدة تنوي أن تطلق أول هاتف قابل للطي خاص بها شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن "أوبو" ستطلق هاتفها القابل للطي قبل نهاية العام الجاري 2021.

ومن المتوقّع أن يتمتع هاتف "أوبو" القابل للطي بشاشة داخلية بقياس 8 بوصات بمعدل تحديث 120 هرتز، وبتقنية "إل تي بو أو"، تم تصنيعها من قبل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية.

وسيتم دعم هاتف "أوبو" القابل للطي بمعالج خارق من نوع "سنابدراجون 888" من إنتاج شركة "كوالكوم" الأمريكية.

ومن المتوقّع أن يتم دعم هاتف "أوبو" القابل للطي بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بمستشعر فائق الدقة من شركة "سوني"، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، ومستشعر بصمة أصابع جانبي.