"دومة الجندل" تشغل أول توربينة رياح في المملكة بإنتاج 400 ميجاوات

الأكبر على مستوى الشرق الأوسط

نجحت شركة دومة الجندل لطاقة الرياح، اليوم، في تشغيل أول توربينة رياح بالمملكة.

وتعدّ محطة دومة الجندل لطاقة الرياح في الجوف بالمنطقة الشمالية على بعد 900 كيلومتر شمال العاصمة الرياض، الأولى من نوعها في المملكة، والأكبر على مستوى الشرق الأوسط، بتعاون بين مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة وشركة "إي دي إف رينوبلز" العالمية للطاقة المتجددة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل.

وستُسهم المحطة المتوقع اكتمال تنفيذها في العام 2022 في تفادي انبعاث نحو مليوني طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًّا، فيما ستبلغ قدرتها الإنتاجية 400 ميجاوات.

ويُرجَّح أن يبدأ التشغيل التجاري للمحطة مطلع العام 2022، وستتولى شركة فيستاس الدنماركية؛ إحدى أكبر شركات تصنيع توربينات الرياح في العالم، مسؤولية عقد الهندسة والمشتريات والبناء إلى جانب توفير التوربينات، وستكون شركة "تي أس كيه" مسؤولة عن الإجراءات الكفيلة باستقرار عمل المحطة، وستوفر شركة "سي جي هولدينج" المحطات الفرعية ومحطات الجهد العالي.