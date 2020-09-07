النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 768 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 886 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإمارات وعمان وإصابات كورونا: 470 بالأولى و256 بالسلطنة

وزارة الصحة بأبو ظبي: إجمالي الحالات المصابة بالفيروس 74.454

سجلت دولة الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية، 470 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 74.454 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 390 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 66.533 حالة.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة العمانية في إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 87328 إصابة، بزيادة قدرها 256 حالة عن أمس، والوفيات 734، بزيادة قدرها 6 وفيات.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 82805؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 94.8%.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الإمارات وعمان وإصابات كورونا: 470 بالأولى و256 بالسلطنة
سبق

سجلت دولة الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية، 470 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 74.454 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 390 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 66.533 حالة.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة العمانية في إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 87328 إصابة، بزيادة قدرها 256 حالة عن أمس، والوفيات 734، بزيادة قدرها 6 وفيات.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 82805؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 94.8%.

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
01:57 PM

الإمارات وعمان وإصابات كورونا: 470 بالأولى و256 بالسلطنة

وزارة الصحة بأبو ظبي: إجمالي الحالات المصابة بالفيروس 74.454

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
354

سجلت دولة الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية، 470 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 74.454 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 390 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 66.533 حالة.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة العمانية في إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 87328 إصابة، بزيادة قدرها 256 حالة عن أمس، والوفيات 734، بزيادة قدرها 6 وفيات.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 82805؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 94.8%.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,729
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,763
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,278
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,341

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة