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شاهد.. سيدتان تقفزان من مبنى شاهق الارتفاع للهروب من النار

عقب حريق اندلع في شقتهما.. ونُقِلا للمستشفى وهما في حالة حرجة

وثّق أحد السكان المحليين، بمدينة إليكتروستال، ضواحي العاصمة الروسية موسكو، لحظة قفز سيدتين من مبنى شاهق الارتفاع لتهربا من النار التي اندلعت في شقتهما.

ولَقِيَ الفيديو الذي تم تداوله بكثافة في وسائل التواصل الاجتماعي انتشارًا واسعًا حول العالم.

وبحسب الفيديو؛ فإن الحادثة وقعت في حوالى الساعة الخامسة صباح الخميس الماضي؛ حيث قفزت سيدتان من شقتهما الكائنة في الطابق التاسع والواقعة في مدينة إليكتروستال، بعد اندلاع حريق كبير في شقتهما.

ووفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام، فإن الضحيتين لم تجدا مفرًا للنجاة من الموت إلا بالقفز من شقتهما الموجودة بالطابق التاسع، وتم نقلهما إلى المستشفى وهما في حالة حرجة، ولم تُذكر حتى اللحظة أي تفاصيل إضافية عن الحادث.

مدينة إليكتروستال العاصمة الروسية موسكو

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شاهد.. سيدتان تقفزان من مبنى شاهق الارتفاع للهروب من النار
سبق

وثّق أحد السكان المحليين، بمدينة إليكتروستال، ضواحي العاصمة الروسية موسكو، لحظة قفز سيدتين من مبنى شاهق الارتفاع لتهربا من النار التي اندلعت في شقتهما.

ولَقِيَ الفيديو الذي تم تداوله بكثافة في وسائل التواصل الاجتماعي انتشارًا واسعًا حول العالم.

وبحسب الفيديو؛ فإن الحادثة وقعت في حوالى الساعة الخامسة صباح الخميس الماضي؛ حيث قفزت سيدتان من شقتهما الكائنة في الطابق التاسع والواقعة في مدينة إليكتروستال، بعد اندلاع حريق كبير في شقتهما.

ووفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام، فإن الضحيتين لم تجدا مفرًا للنجاة من الموت إلا بالقفز من شقتهما الموجودة بالطابق التاسع، وتم نقلهما إلى المستشفى وهما في حالة حرجة، ولم تُذكر حتى اللحظة أي تفاصيل إضافية عن الحادث.

15 مايو 2021 - 3 شوّال 1442
11:33 AM

شاهد.. سيدتان تقفزان من مبنى شاهق الارتفاع للهروب من النار

عقب حريق اندلع في شقتهما.. ونُقِلا للمستشفى وهما في حالة حرجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,995

وثّق أحد السكان المحليين، بمدينة إليكتروستال، ضواحي العاصمة الروسية موسكو، لحظة قفز سيدتين من مبنى شاهق الارتفاع لتهربا من النار التي اندلعت في شقتهما.

ولَقِيَ الفيديو الذي تم تداوله بكثافة في وسائل التواصل الاجتماعي انتشارًا واسعًا حول العالم.

وبحسب الفيديو؛ فإن الحادثة وقعت في حوالى الساعة الخامسة صباح الخميس الماضي؛ حيث قفزت سيدتان من شقتهما الكائنة في الطابق التاسع والواقعة في مدينة إليكتروستال، بعد اندلاع حريق كبير في شقتهما.

ووفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام، فإن الضحيتين لم تجدا مفرًا للنجاة من الموت إلا بالقفز من شقتهما الموجودة بالطابق التاسع، وتم نقلهما إلى المستشفى وهما في حالة حرجة، ولم تُذكر حتى اللحظة أي تفاصيل إضافية عن الحادث.

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