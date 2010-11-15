"الأخضر" الأولمبي يفتتح دورة الألعاب الخليجية الثالثة بمواجهة عمان

سحبت اليوم في مقر اللجنة الأولمبية الكويتية قرعة الألعاب الجماعية في دورة الألعاب الخليجية الرياضية الثالثة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستُقام بدولة الكويت خلال الفترة من 9 – 19 يناير 2022م .

وسيُشارك المنتخب السعودي الأولمبي تحت 23عامًا لكرة القدم ، في البطولة الخليجية إلى جانب منتخبات (الكويت الدولة المضيفة ، والبحرين، وقطر، وعمان) في ظل غياب الأمارات.



وتتواجه الفرق بنظام الدوري على أن يتوج باللقب من يحصد القدر الأكبر من النقاط.

ويفتتح الأخضر الأولمبي مبارياته في دورة الألعاب الخليجية بمواجهة عمان، في الثامن من يناير، ويلعب مع الكويت، يوم 10 من الشهر ذاته، ثم يلاقي البحرين يوم 14، ويختتم مواجهاته بلقاء قطر، يوم 16.