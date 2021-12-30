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الأردن تُسجّل 8 إصابات جديدة بالمتحور "أوميكرون"

سجّلت الأردن 8 إصابات جديدة بـ"أوميكرون"، النسخة المتحوّرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

وأفاد مسؤول ملف فيروس كورونا في وزارة الصحة الأردنية الدكتور عادل البلبيسي، بأن مجموع الحالات المؤكدة المصابة بـ"أوميكرون" في الأردن وصل لـ802 حالة، مؤكدًا أن وزارة الصحة ستستمر بالإعلان عن أي حالات مصابة تباعاً.

الأردن فيروس كورونا الجديد

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الأردن تُسجّل 8 إصابات جديدة بالمتحور "أوميكرون"
سبق

سجّلت الأردن 8 إصابات جديدة بـ"أوميكرون"، النسخة المتحوّرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

وأفاد مسؤول ملف فيروس كورونا في وزارة الصحة الأردنية الدكتور عادل البلبيسي، بأن مجموع الحالات المؤكدة المصابة بـ"أوميكرون" في الأردن وصل لـ802 حالة، مؤكدًا أن وزارة الصحة ستستمر بالإعلان عن أي حالات مصابة تباعاً.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
04:42 PM
اخر تعديل
31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
03:46 AM

الأردن تُسجّل 8 إصابات جديدة بالمتحور "أوميكرون"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت الأردن 8 إصابات جديدة بـ"أوميكرون"، النسخة المتحوّرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

وأفاد مسؤول ملف فيروس كورونا في وزارة الصحة الأردنية الدكتور عادل البلبيسي، بأن مجموع الحالات المؤكدة المصابة بـ"أوميكرون" في الأردن وصل لـ802 حالة، مؤكدًا أن وزارة الصحة ستستمر بالإعلان عن أي حالات مصابة تباعاً.

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