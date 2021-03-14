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خطة إيطالية لتطعيم 80٪ من السكان ضد كورونا بحلول سبتمبر

سجلت 101881 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير

قالت إيطاليا، السبت، إنها تستهدف تطعيم ما لا يقل عن 80% من سكانها ضد "كوفيد-19" بحلول سبتمبر، من خلال تكثيف حملة التطعيم اليومية.

وأعلن فرانشيسكو باولو فيجليولو، المفوض الخاص الجديد لفيروس كورونا، خطة عامة لتوزيع 500 ألف جرعة لقاح يوميًّا، وفقًا لبيان صادر عن مكتب مجلس الوزراء.

وسجلت إيطاليا 101881 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي.

وتأتي إيطاليا كثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى حصيلة في العالم.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا حتى الآن 3 ملايين و200 ألف.

فيروس كورونا الجديد

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خطة إيطالية لتطعيم 80٪ من السكان ضد كورونا بحلول سبتمبر
سبق

قالت إيطاليا، السبت، إنها تستهدف تطعيم ما لا يقل عن 80% من سكانها ضد "كوفيد-19" بحلول سبتمبر، من خلال تكثيف حملة التطعيم اليومية.

وأعلن فرانشيسكو باولو فيجليولو، المفوض الخاص الجديد لفيروس كورونا، خطة عامة لتوزيع 500 ألف جرعة لقاح يوميًّا، وفقًا لبيان صادر عن مكتب مجلس الوزراء.

وسجلت إيطاليا 101881 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي.

وتأتي إيطاليا كثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى حصيلة في العالم.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا حتى الآن 3 ملايين و200 ألف.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
08:42 AM

خطة إيطالية لتطعيم 80٪ من السكان ضد كورونا بحلول سبتمبر

سجلت 101881 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت إيطاليا، السبت، إنها تستهدف تطعيم ما لا يقل عن 80% من سكانها ضد "كوفيد-19" بحلول سبتمبر، من خلال تكثيف حملة التطعيم اليومية.

وأعلن فرانشيسكو باولو فيجليولو، المفوض الخاص الجديد لفيروس كورونا، خطة عامة لتوزيع 500 ألف جرعة لقاح يوميًّا، وفقًا لبيان صادر عن مكتب مجلس الوزراء.

وسجلت إيطاليا 101881 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي.

وتأتي إيطاليا كثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى حصيلة في العالم.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا حتى الآن 3 ملايين و200 ألف.

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